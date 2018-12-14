中評關注：貌合神離的蔡柯會到底演什麼？

柯文哲（左）一臉訝異，而蔡英文（右）則曖昧地瞟了柯一眼。（中評社 資料照） 中評社台北12月14日電（記者 鄭羿菲）外界關注綠白會否重燃合作契機的蔡柯會落幕了，過程中蔡英文與無黨籍台北市長柯文哲的互動極冷都看在媒體眼中，除了那張隨扈遞上的紙條，才讓蔡、柯兩人笑了出來。這場蔡柯會給外界的評價就是一場戲，且是雙方陣營各取所需的戲。那麼，蔡英文與柯文哲到底打什麼算盤？著實令人好奇。



蔡柯會結束後，柯文哲回應記者與蔡英文會面是不是一場政治秀？雖然柯否認，但柯的回應中指出“事先就把簡報、問題給“總統府”了，我們就是照本宣科，我也沒有出怪牌，突然說台大校長我有意見”，顯然柯文哲內心對這場蔡柯會的定義，就是一場戲，演給台灣民眾看。



值得注意的是，蔡柯會前一早，柯家軍無黨籍台北市議員陳建銘的女兒、北市府觀傳局長陳思宇將臉書粉絲專頁改名為“陳思宇白色力量“國會”發光”，柯陣營知情人士也透露，“陳思宇將在14日登記參選北市“立委”補選”，而當蔡柯會中被問到此事，蔡英文的第一反應是曖昧地瞟了柯文哲，而柯文哲則是驚訝到不能自己，這透露出了兩件事，一、柯文哲真的不知道陳思宇漏了軍機。二、無論有沒有蔡柯會，柯陣營都不打算“現在”綠白合作，而且是事前就拍板定案了，這也更加應證了蔡柯會不過就是一場戲罷了。



竟然是一場大戲，蔡英文、柯文哲何以手牽手上戲台演一回？蔡英文無非是以過去與柯文哲之間的交情為引，希望探探柯的底，也以自己無黨職、較不會被打槍的身分拋磚引玉，好讓黨中央未來有需要的話，能夠運作綠白合作。若操作得當，說不定自己的聲望還能穩定回升一些，只是蔡英文沒料到，柯文哲一早就說“看得懂這些把戲”，且過程中柯文哲也不是太理會蔡英文的笑臉，常常埋頭寫筆記。



至於柯文哲心中打定北市“立委”補選絲毫不讓，又為何勉強自己演戲？無非是賺取媒體聲量，讓自己維持其輿論焦點的形象，畢竟在九合一選舉時，只是以三千多票慘勝中國國民黨丁守中，贏得沒有想像中的好，顯見白色力量還有待經營發展。再加上柯文哲與國民黨韓國瑜的媒體曝光率、網路聲量是競爭關係，若不定時演場好戲，就難以進行柯家軍的下一步，無論是組黨或角逐2020的佈局，這些都還有待未來持續觀察。