拚經濟！高雄飯店業者韓國瑜人形看板擺大堂

首福大飯店大廳擺出韓國瑜人形立牌，不少遊客也會湊上去合影紀念。（中評社 高易伸攝） 中評社高雄12月14日電（記者 高易伸）韓國瑜當選高雄市長後，觀光產業瀰漫一股回春期待。接洽陸客觀光住宿經驗豐富的九福企業集團總管理處經理馬光輝接受中評社訪問表示，選前飯店不好表態，大家都是生意人，但選後市長的政策方向就是觀光業者的方向。韓現在已經是地方父母官,我們也擺出看板吸客，很多大陸遊客很喜愛呢！



馬光輝說，套一句韓國瑜的名言，禿子跟著月亮走！現在高雄的觀光產業可以名正言順的跟著禿子走。如果前面佈局的好，高雄觀光的勝敗就在農曆年後到暑假之前，就可以具體看到陸團的量有沒有增加。



高雄市三星級飯店共35家，九福企業集團旗下首福大飯店及九福大飯店是客房數最多的一家，共有240間房。飯店座落在六合夜市旁最能感受兩岸觀光氛圍。馬光輝向中評社表示，飯店大廳我們早就擺出韓國瑜市長的看板提供住房旅客拍照打卡。齁～很多陸客自由行很喜歡呢！現在高雄“三山”成了陸客詢問度很高的景區。韓雖然還沒就職，但我們真心期待“人能夠進得來”，讓觀光產業回春。



蔡政府上台兩年，但高雄觀光飯店受到不小衝擊。九福企業集團旗下共有兩家飯店共計240間房，去年開始明顯感受到陸客人數呈“斷崖式”銳減。馬光輝為了幫公司為爭取業績，曾嘗試跟影藝經紀公司或電影劇組配合，兩岸三地不少明星包含演過《甄嬛傳》華妃的蔣欣、名模許瑋甯、歌手楊丞琳與藝人Makiyo、惠英紅、李淳等明星都曾下榻。



馬光輝說，韓國瑜剛當選沒多久，也還沒就職，飯店住房率還是跟以前一樣，但大家心裡上多少有點期待。大陸觀光客能不能進來高雄或南進南出，很快！明年1月中下旬就見真章，飯店業屆時就會有感。現在飯店業一房難求還是靠近愛河周邊韓國瑜市長就職的區域，但要雨露均沾第一波就是看元月中下旬。



馬光輝指出，他接洽陸客團這麼多年，韓國瑜要讓觀光業回春，恐怕真正的勝敗關鍵就在農曆年後到暑假這段期間。如果前面的佈局、鋪陳能有成效，農曆年後到暑假前高雄的觀光飯店就會看到人潮及住房率。有沒有人進來是最實際的，無法灌水的。



馬說，今年大陸十一長假，全台包含團客散客才進來1萬多人，但大陸十一長假的消費市場高達1.4兆人民幣，我們難道要視而不見嗎？

