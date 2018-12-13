外交部證實兩名加拿大公民在中國被拘捕

中評社北京12月13日電／2018年12月13日外交部發言人陸慷主持例行記者會：



問：目前已有兩名加拿大公民被中方拘捕，他們都被指控危害中國國家安全。危害國家安全的行為有很多種，這兩人究竟涉嫌從事何種行為？



答：根據我所掌握的情況，加拿大公民康明凱和邁克爾涉嫌從事危害中華人民共和國國家安全的活動。根據《中華人民共和國刑法》、《中華人民共和國刑事訴訟法》的規定，北京市國家安全局和遼寧省丹東市國家安全局分別於2018年12月10日對上述二人依法採取強制措施。目前案件正在偵辦中。根據我掌握的情況，北京市國家安全局和遼寧省國家安全廳也已分別向加拿大駐華使館通報了上述情況。這兩人的合法權利得到了保障。



問：據報道，在近期舉行的中國和巴基斯坦外交磋商中，巴外秘塔米娜向來訪的外交部副部長孔鉉佑表示，中巴經濟走廊是一個“國家優先事項”，巴方致力於中巴經濟走廊項目的成功實施。雙方還同意拓展走廊建設新領域。中方能否證實？能否介紹更多此次中巴政治磋商的相關情況？



答：我先回答你的第二個問題。應巴基斯坦外秘塔米娜邀請，日前孔鉉佑副部長赴巴舉行中巴外交磋商。孔副部長同塔米娜外秘就雙邊關係和共同關心的國際地區問題深入交換意見，達成以下幾項共識：一是保持高層交往；二是深化戰略溝通，繼續開展各層級對話磋商；三是加強經貿合作，推進中巴自貿協定第二階段談判；四是更好推進中巴經濟走廊建設，促進走廊建設向高質量階段邁進，向產業合作充實，向巴其他地區拓展；五是密切在國際地區事務上的溝通協調，維護共同利益。雙方還強烈譴責巴恐怖主義勢力對中國駐巴外交機構的恐怖襲擊，一致同意加強反恐領域合作，全力保障走廊建設和中國在巴機構、人員安全。



你提到的巴方有關表態屬實。有關表態充分反映了中巴雙方在發展兩國關係特別是深化中巴經濟走廊建設合作上的高度共識。中方讚賞巴方將中巴經濟走廊作為“國家優先事項”，相信在雙方共同努力下，中巴經濟走廊建設將不斷取得新的進展，給中巴兩國乃至周邊更廣泛地區的人民帶來更多福祉。



問：康明凱和邁克爾這兩個案件的調查是獨立的還是關聯的？



答：我剛才已經介紹得比較清楚了。從性質上來說，這兩人都涉嫌從事了危害中國國家安全的活動。但兩人是分別被北京市國家安全局和遼寧省丹東市國家安全局依法採取強制措施。目前兩案在分別偵辦之中。



問：針對這兩名加拿大人的調查是否與孟晚舟案有關？是否是中方對孟案的報復？



答：關於孟晚舟女士被加拿大方面錯誤拘押一事，我們已經表明了立場。至於你提到的這兩個加拿大公民被中國有關國家安全機關依法採取強制措施，我可以負責任地告訴你，中方是依法依規採取行動。



問：兩人都曾從事與朝鮮有關的工作。他們涉嫌危害國家安全的行為是否與朝鮮有關？



答：我剛才講了，從性質上來說，這兩人都涉嫌從事危害中華人民共和國國家安全的活動。至於你問到的其他情況，我現在沒有可以向你提供的信息。案件正在偵辦之中。



問：是否還有其他加拿大人正在被中國國家安全部門調查？



答：你聽說還有？（記者：沒有。）我也沒有聽說。



問：緬北果敢、德昂、若開三支民地武昨天在昆明發表了和平聲明，表示願以政治方式參與緬民族和解與和平進程。請問中方對此有何評論？



答：緬甸政府與緬北三支民地武，其中包括果敢、德昂、若開軍，經過積極對話和協商，就三支民地武發表和平聲明達成一致。三支民地武表示願同緬政府和軍方通過對話解決問題，以政治方式參與民族和解與和平進程。這是緬甸和平進程取得的重要積極進展，中方對此表示歡迎和支持。



作為緬甸的友好鄰邦，中方支持緬政府不斷推進全面包容性和平和解進程，也希望緬各方繼續相向而行，進一步推進對話，早日實現國家和平和發展。中方願繼續為此發揮建設性作用。



問：今年是中國正式加入世貿組織17周年。我們注意到，世貿組織發言人基思·羅克韋爾近日在接受採訪時表示，讓中國成為世貿組織成員至關重要，擁有像中國這樣堅定支持以規則為基礎的多邊貿易體制的成員至關重要。中方對此有何評論？



答：我們注意到了羅克韋爾先生對中國作為世貿組織成員所發揮作用的中肯評價。



今年是中國改革開放40周年，17年前加入WTO（世貿組織）是改革開放這一偉大進程中的里程碑事件，其影響無論是對中國還是對世界來說都是巨大而深遠的。



17年來，中國恪守世貿組織規則，切實踐諾守信，在貨物降稅、取消進口配額等非關稅壁壘、放開外貿經營權、開放服務市場等方面已全面履行入世開放承諾。深度融入全球化不僅成就了中國世界最大貨物貿易國的地位，加速了中國經濟發展和減貧進程，也讓中國更好地與世界分享發展機遇，為促進世界各國貿易發展和民眾福祉作出了重要貢獻。



17年來，中國全面參與、支持世貿組織工作，積極推進貿易自由化便利化，率先簽署《貿易便利化協定》，堅定支持基於規則的多邊貿易體制，推動世貿組織在全球經濟治理中發揮重大作用，支持更多發展中國家融入經濟全球化進程並從中受益。



當然，這17年中也有遺憾。在絕大多數國家肯定中國為促進國際貿易、維護多邊貿易體製作出巨大貢獻的同時，仍有少數國家對此視而不見，甚至拒絕履行《中國加入世貿組織議定書》第15條義務，使中國繼續遭受不公正待遇。



當前，多邊貿易體制站在了新的關鍵當口，面臨單邊主義和保護主義的嚴重衝擊。中方將堅持走多邊主義道路，支持世貿組織進行必要改革。不久前，我們已經公布了有關改革的立場文件，強調了3項原則和5項主張。我們將同廣大世貿組織成員一道，維護世貿組織核心價值和基本原則，提升其權威性和有效性，使世貿組織更好適應未來國際貿易發展的需要。同時，中國也將通過推進新一輪高水平對外開放，同各方一道建設開放型世界經濟，實現互利共贏。



問：你剛才說這兩個加拿大人的案件會依法處理。你能否證實他們被允許會見律師？是否被正式逮捕？



答：剛才我已經說了，這兩個加拿大公民涉嫌從事危害中國國家安全的活動，案件本身也還在偵辦之中，所以不是所有細節我都能向你提供。至於你問到的見律師問題，我剛才說了，他們的合法權益得到了保障。



問：你能否澄清一下，他們被拘捕調查是因為違反《境外非政府組織境內活動管理法》？



答：我剛才已經說了，他們涉嫌從事危害中國國家安全的活動。



問：根據中加之間的領事協定，加拿大駐華使館是否已被正式告知兩人被調查的原因？還是僅被告知兩人正在接受調查？



答：我剛才已經說了，北京市國家安全局和遼寧省國家安全廳已分別向加拿大駐華使館進行了通報，這是根據中加之間領事協定作出的安排。具體情況我不掌握。



問：中國此前要求立即釋放孟晚舟。如果加法院決定釋放孟晚舟，中方是否會釋放康明凱和邁克爾？



答：我剛才已經講得非常清楚。關於孟晚舟女士一案，我們認為是加拿大方面的錯誤行動，我們要求加方立即糾正錯誤，釋放孟晚舟女士。至於兩個加拿大公民的案件，我已經說了，中國相關國家安全機關是依法採取強制措施。



問：你能否透露加拿大駐華使館是何時接到中方通報的？



答：具體情況你可以向主管部門去了解。根據我所掌握的情況，北京市國家安全局和遼寧省丹東市國家安全局於12月10日對康明凱和邁克爾分別採取強制措施。中方在履行必要程序之後，根據中加之間的領事協定，毫不遲延地向加拿大駐華使館分別進行了通報。



問：有批評人士稱，拘捕這兩名加拿大人是出於政治目的，而中方否認這一點。你對此有何評論？



答：你已經幫我回答了你的問題。



問：我聽說，現在一些在中國居住的加拿大人表示很不安，擔心自己也被拘捕，請問中方對他們有什麼想說的？



答：我不知道你是從哪兒聽到了這種說法。大家知道，中方一貫對與外界交往持積極開放的態度。我昨天在這裡說過，我們歡迎外國遊客、外國公民到中國來旅行，來開展正常的友好交往活動，包括經商、游學，都沒有問題。而且我也說過，只要是遵守中國的法律法規，實際上沒有什麼可擔心的。



昨天記者會後，我專門去了解了一下，有一些數字可以提供給你。中國安全不安全，可以用事實來說話。2018年1月到11月，加拿大來華的人數達到了78萬人次，也就是說在加拿大3000多萬總人口中，每1萬名加拿大人中就有210人來華。



坦率地講，這個數字遠遠高於同期中國公民赴加拿大的人數。上述數字或許能從一個方面說明問題。中國是不是安全，加拿大老百姓心中自有一杆秤。與此同時，我也可以告訴你，自從加拿大政府根據美國的要求，錯誤地拘押了孟晚舟女士之後，很多中國人都在掂量前往加拿大旅行是否安全。



問：據報道，有些在華經商的加拿大人士近期表示，在與部分中國公司進行商業往來過程中遇到困難。中方是否指示中國公司推遲、暫停和取消與加方的商業往來？



答：第一，我沒有聽說過有這樣的指示。第二，這也不太像是中國人的行為方式。至於你從哪裡聽到這種說法，他們為什麼會有這樣一個結論，你可能只能去問有這樣想法的人。



問：加拿大政府回應稱法律程序和政治程序是相互獨立的，所以其不可能影響孟晚舟一案的走向。你對此有何回應？



答：孟晚舟女士一案到底是法律問題還是政治問題，加拿大政府自己非常清楚。



問：如果兩名加拿大人是被國家安全部拘捕，他們被釋放或保釋的條件是什麼？在不被起訴的情況下他們被關押的最長時限是多少？



答：首先我要糾正一下，剛才我說的並不是國家安全部，而是北京市國家安全局和遼寧省丹東市國家安全局。



至於採取強制措施後下一步的情況，我必須指出，相關國家安全機關會依法採取行動。案件正在偵辦中，我在這裡不可能預判。