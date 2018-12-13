北市補選民進黨提何志偉　綠白合作確定破局

民進黨將提名市議員何志偉參與“立委”補選。（中評社 資料照） 中評社台北12月13日電（記者 黃筱筠）針對台北市第二選區及台中市第五選區“立委”缺額補選，民進黨晚間表示，“立委”補選提名協調小組召集人鄭文燦提及，連日來經多方徵詢、綜合評估後，協調小組向代理黨主席林右昌提出單一人選，台北市第二選區徵召何志偉、台中市第五選區徵召王義川參選。



蔡英文下午才與無黨籍台北市長柯文哲會面，但會前柯陣營確定將提名觀傳局局長陳思宇參與北市“立委”補選明天將登記。而柯蔡會後，民進黨也宣布將提名台北市議員何志偉參與“立委”補選。綠白想在“立委”補選這一局合作的可能性完全不可能。



鄭文燦表示，何志偉年輕、有衝勁，在兩任議員任內表現優異，對於選區的未來發展的藍圖做足準備，基層耕耘紮實，並強烈表達一定勝選的決心。經過綜合評估考量，並且參考民調結果，何志偉都是最強棒，且最有勝選機會的候選人。



何志偉母親為前“立委”薛凌，薛凌的第二任丈夫則是黨內的現任中常委陳勝宏，也是陽信銀行前董事長，家族實力雄厚。何志偉對於“立委”補選早有準備，因此本屆市議員改由大嫂鍾佩玲披掛上陣，也成功當選台北市議員。



陳思宇父親則是前台聯“立委”、台北市議員，目前是無黨籍台北市議員，在台北士林地區有一定實力。有趣的是陳建銘的妹妹陳靜敏目前是民進黨不分區“立委”，因敗選的高雄市長候選人陳其邁請辭而遞補。



此外，鄭文燦強調，王義川在台中市府交通局長任內襄助林佳龍市長市政推動，是籌辦台中花博的幕後功臣，對於地方最重視的交通建設最了解，他不但熟悉在地基層民意，更是理論與實務結合之優秀政治工作者。



林右昌強調，在民進黨最艱難的時刻，很感謝兩位同志願意為黨承擔，也懇請所有支持者團結努力，共同完成勝選的艱鉅任務。

