中評關注：不如不見？蔡英文大貼柯文哲冷臉

蔡英文與柯文哲在北門會面，西區翻轉計劃是柯第一任覺得最有成績的建設。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北12月14日電（記者 黃筱筠）蔡英文在九合一選舉後會晤六都市長當選人，首先與無黨籍台北市長柯文哲會面，地點選在北門，主要是柯文哲第一任期內的市政佳績，雙方對外都說這個地點是“總統府”拍板的。如果真的是府方決定這個地點，那等於蔡英文將自己一軍，拉抬了柯文哲市政績效，還讓柯有機會大打“中央”施政慢半版。



“蔡柯會”外界關注是“綠白合作”，但昨日下午會面時，蔡英文與柯文哲兩人對於“綠白合作”都不願意多說，只聚焦在市政上。



蔡英文跳上第一線關心市政，雖然“行政院政務委員”張景森在場，蔡也提到要把意見帶回“行政院”，但跳上內政事務第一線，蔡英文把自己當成“蔡“閣揆”了，也等於不把即將離開的“行政院長”賴清德放在眼裡。



柯文哲第一任期最驕傲的政績可能就是西區翻轉計劃，副市長林欽榮在簡報時，還說這個計劃從李登輝擔任台北市長時就提出，一直到柯文哲任內四年才做到。柯幕僚這麼大力拉抬柯，對比柯自己簡報時，又一再批評“中央”施政改革速度慢，柯還說大巨蛋不能拆，就是其中涉及有些“中央”的地，他想拆都無法拆。



柯文哲在蔡英文面前聲聲抱怨行政院，凸顯自己很有魄力，這場會面一直拉抬自己，還批評“中央”很多東西做太慢，“不如我來做”。柯這個意思似乎抱怨“中央”執政不利，不如讓他自己來做。對於媒體提及2020選舉是否力挺蔡英文，柯也說這一題他不會回答，柯沒把話說死，顯然對於2020柯仍有其他想法。



而整個簡報過程中，柯文哲臉色極臭，連蔡英文恭喜他連任或是肯定他的政績時，柯都低頭看自己資料，連抬頭都沒有。他事後自己解釋自己有亞斯柏格症，幕僚要他不能亂講話，呈現出來仍是非常不給蔡面子。

