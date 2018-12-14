中評關注：王金平選後動作大　未來呼之欲出

王金平13日中午在台中舉辦“祝賀感恩餐會”，與輔選系統大老合照。（中評社 資料照） 中評社台北12月14日電（記者 倪鴻祥）國民黨內挺吳敦義、朱立倫兩股勢力為爭奪2020提名方式爭論不休，當事人都低調“鴨子划水”，前“立法院長”、“立委”王金平卻一反常態，高調接觸藍綠陣營，展現影響力，其未來路幾已呼之欲出。



11月24日縣市長選舉國民黨大勝後，沉潛2年半之久的王金平開始浮出水面逐步高調活動，先是大方接受媒體訪問談勝選，肯定高雄市長當選人韓國瑜，並且以退為進的強調自己盡全力助韓打響“三山”造勢（鳳山、旗山、岡山）讓陸軍（組織）成型。



王金平11月30日出席“立院”黨團慶功宴迎新送舊，被藍委及縣市長當選人捧得高高的，儼然又回到昔日縱橫“立院”，呼風喚雨的“王院長”時代。



“總統府”秘書長陳菊12月6日傍晚親自拜會王金平，商談“總統府”年度預算案，藍綠兩位高雄南霸天密談40分鐘，帶給外界無限遐想，到底談了什麼不重要，重要的是，王金平已經成了當朝綠營與藍營的溝通橋樑。



12月10日王金平低調出席前民進黨主席、倒扁紅衫軍總指揮施明德的新書發表會，暢談昔日和施明德共事情誼，大秀他的好人脈。



王金平12月13日中午更在台中席開28桌舉辦“祝賀感恩餐會”，帶著台中市長當選人盧秀燕，感謝台中各系統在選戰中鼎力相助，包括顏清標、林敏霖、張清堂、黃仲生等藍營大老，台中農會、水利會系統及國民黨台中市議員當選人都到場，全場座無虛席，彰顯他在台中的影響力。



媒體反覆問王金平，是否投入2020大選，他先回應“沒有這樣想法”，後來強調“一切跟著因緣走”。以王的年齡、政治與社會氛圍，他應非志在大位，對他而言，應是更希望能回到“王院長”時代，穿梭藍綠。