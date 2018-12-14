文青害蔡英文？范綱祥：尾巴不可能搖狗

范綱祥。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園12月14日電（記者 黃文杰）民進黨桃園市議員范綱祥接受中評社訪問表示，蔡英文的“文膽”姚人多有沒有離開幕僚，跟蔡英文的“文青治國”會不會改變？兩者沒有關連，要知道“總統”是蔡英文，不是姚人多，是狗搖尾巴，不是尾巴搖狗，他說，重點是蔡英文要知道，哪些地方要去調整，政治人物即使是文青，也可以把“國家”治理很好。



范綱祥，台大環境工程研究所碩士、台大土木工程系學士，律師高考及格，環工技師高考及格，過去曾代表民進黨參選桃園升格前的桃園市長選舉，些許票數落敗，桃園升格，參選第一屆桃園市議員選舉並當選，不過卻主動放棄連任，因為目標放在2020“立委”選舉，準備拼黨內初選，12月24日第一屆議會結束，他也將“畢業”。



蔡英文的文膽、海基會副董事長姚人多利用個人生日機會，臉書發長文透露心情，表示自己對蔡英文充滿歉意，因為他，讓蔡被說成“文青治國”；他也對外說明，兩周前已退出所有“總統”幕僚群組，也不再負責“總統”文稿小組，希望“文青”兩字，在他退出後可告一段落。



范綱祥告訴中評社，他覺得“文青”在台灣用法，其實褒貶混合，文青有時候比較負面，好比柔弱、感傷太多，這樣形容詞，有好有壞，感覺比較細膩，對文化感受比較深，也不是壞事，“文青治國”這個講法，本來就不清楚，難道“總統”講話一定硬梆梆？重點不是在文青、不文青，要檢討是更深層的問題，到底施政哪些出了問題？



范綱祥說，他也常被人說文青，也很無奈，從習慣穿著、喜歡拍照、貼文喜歡寫些心情，真的就是文青，因為喜歡不覺得可恥，從政之後，某些方面確實變得更強硬、更冷酷，因此政治上有這樣表現形式，跟你做得好不好，這是兩回事，你可以是文青，也可以治“國”治理很好，重點是到底你做出什麼？



他認為，蔡英文本來就有學者性格，鄭文燦也是文青，只要私底下聽鄭文燦聊桃園文史故事，會發現百分之百文青，這樣會妨礙鄭文燦在市政整體運作？



范綱祥強調，政治人物要是不浪漫、不熱情，不太可能投入政治，浪漫熱情的人，就很可能是文青，代表感情上豐富。

