中評關注：黨產會法律戰最近挫敗多

國民黨舊中央黨部大樓，現為“張榮發基金會國際會議中心”。（中評社 資料照） 中評社台北12月13日電（記者 楊騰凱）中國國民黨位於台北市中山南路的舊黨部大樓，遭不當黨產處理委員會認定是不當黨產，向國民黨追徵2006出售的近新台幣11.4億元價款，台北高等行政法院13日裁定停止執行，黨產會受挫。黨產案件眾多，未來國民黨與黨產會在法律戰中誰勝誰敗，值得留意。



黨產會在12月初就有挫敗消息，國民黨來台後轉帳撥用位於台北市中正區日產土地，無償取得的458筆國有特種房屋基地，黨產會認為是不當黨產，向國民黨追徵新台幣8億6488萬3550元，國民黨業聲請停止執行，台北高等行政法院10月2日裁准停止執行，但黨產會不服抗告，6日遭最高行政法院駁回，在實體行政訴訟確定前，黨產會不能追徵這筆錢。



13日又有新進展，中國國民黨前中央黨部大樓位於台北市中山南路，在2006年以新台幣23億元售予當時的長榮集團總裁張榮發，成為張榮發基金會國際會議中心。黨產會認為此大樓屬於不當黨產，向國民黨追徵新台幣11億3973萬元並進行強制執行，但台北高等行政法院13日裁定停止執行，又使黨產會受挫。



不過黨產會在法律戰中並非兵敗如山倒，婦聯會遭黨產會凍結的385億元資產，原本在台北高等行政法院的裁定下解凍，黨產會後來提抗告，最高行政法院13日裁定，黨產會抗告成功完成逆轉。