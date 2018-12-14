中評現場：台港論壇議區域經濟與香港發展

第十四屆台港論壇在港舉行（中評社 張心怡攝） 中評社香港12月14日電（記者 張心怡）由亞太台商聯合總會舉辦的第十四屆台港論壇昨日（13日）在香港會展中心舉行。此次論壇主題為“區域經濟與香港未來發展——從粵港澳大灣區談起”，邀請到全國政協副主席、香港前行政長官梁振英發表主題演講，香港科技大學校長史維、香港科技園主席查毅超擔任與談嘉賓，吸引過百嘉賓到場參加活動。



梁振英在主題演講中談到，香港的發展一直得益於區域經濟，香港的出口貿易、進口貿易、轉口貿易等等都很興盛，從歷史發展來看，香港的區域經濟不只限於粵港澳大灣區，與中國內地以外區域的合作也很好。香港在區域經濟中發揮的作用、扮演的角色非常重要。



“改革開放初期，港商為降低成本，將工業生產大量轉向內地，在區域經濟中展現出新空間。”梁振英說，隨著交通運輸條件不斷完善，區域經濟的規模越來越大，未來粵港澳大灣區發展可與其他經濟體進行合作，比如東盟、歐洲、中亞等。



梁振英亦指出，香港是高度國際化的大都會，具有“一國”、“兩制”雙重優勢，同時擁有開放程度高、企業公平競爭、良好法治環境等有利條件，在區域經濟中可以發揮“超級聯繫人”作用。未來，香港在金融、科技等方面還有很多事情需要做，很多事情可以做，很多事情值得做。