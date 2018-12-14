中評關注：北市補選綠白2020競合前哨站

北市“立委”補選這一局，是蔡柯兩人2020競合關係的前哨站。（中評社 資料照） 中評社台北12月14日電（記者 黃筱筠）在蔡英文與無黨籍台北市長會面後，台北市“立委”補選也宣告“綠白合作”破局。“蔡柯會”顯然對民進黨與柯文哲關係並未有修補作用，現在雙方確定在台北市第二選區“立委”補選各自提名人選，加上國民黨提名台北市議員陳炳甫，“立委”補選再度重演台北市長選舉三足鼎立。



這次補選結果是否仍是白色力量擊潰綠色力量值得觀察，若結果仍是白色力量獲勝，柯文哲實力將大增，將具備更多能量參選2020大選。



這次的台北市選舉因民進黨提名姚文智對上柯文哲，綠白開打的結果是，姚文智得票名列第三，柯文哲也因為民進黨自提人，差點就輸給國民黨候選人丁守中，只以3千多票險勝。面對這樣的結果，想必柯文哲內心仍是非常不滿，而這個怒氣也呈現在“蔡柯會”。



柯文哲推出觀傳局長陳思宇，父親為前台聯，現轉為無黨籍台北市議員陳建銘；民進黨也推出在台北士林、北投區耕耘許久，當過二屆市議員的何志偉。何的繼父為民進黨中常委陳勝宏，曾是民進黨財務長，又是陽信銀行前董事長，陽信的大本營就在本次要補選的選區內。就算該選區原本是綠營優勢選區，但在白綠再度競爭下，很可能讓國民黨提名的人再度獲利。



但若陳思宇最後贏過兩黨人選勝出，將對柯文哲是一劑強心針，顯示柯政治實力仍不容小覷。一旦柯政治版圖再度攻下一席“立委”，民進黨想要勸退柯選2020就更不可能了，綠白競爭態勢將延續到2020。