韓儒伯答中評：美中經貿談判不影響對台軍售

韓儒伯認為美中經貿談判不會影響美對台軍售 中評社記者 余東暉攝 中評社華盛頓12月13日電（記者 余東暉）曾經在10月份表示美國有可能在今年底之前還有一筆對台軍售的美台商會會長韓儒伯（Rupert Hammond－Chambers）認為，正在進行的美中經貿談判不影響美國對台軍售，因為在對台軍售恢復程序正常化後，任何時候都有可能。即便是在美中經貿談判期間宣布對台軍售，他也不會感到驚訝。



韓儒伯12日出席喬治·華盛頓大學西格爾中心舉辦的美台關係研討會，回答中評社記者關於美中經貿談判會否影響美國對台軍售的提問時作此表示。他說：“我認為根本不會有什麼影響。我們現在已經回到例行化軍售···軍售是軍售，理由是理由，不會被美中貿易緊張所影響，不應受影響。”



會後接受媒體訪問時，中評社記者追問：如果美中貿易談判在明年3月份沒有達成協議，會否成為美國宣布對台軍售的窗口機會？韓儒伯稱“那是一種舊思維”。他表示，當軍售程序正常化時，任何時候軍售都可能發生。那意味著在聖誕節前宣布也是有可能的，那是他10月份說的意思。“下個月，1月份或什麼時候，都有可能”。



韓儒伯不相信美中貿易議題會影響美國國防部和國務院在軍售方面所做的事情。“那是不同的軌道。如果在此（談判）期間，有對台軍售，我也不會感到驚訝。他們會繼續做。”韓儒伯說道，他認為重要的是表明時候不同了－－美國正在將美中緊張與對台軍售分開。