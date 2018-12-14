中評關注：王金平輔選有功成國民黨最大山頭

王金平13日中午在台中舉辦祝賀感恩餐會，台中工業會、台中市退伍軍人協會等各藍營系統要角都出席。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中12月14日電（記者 林谷隆）前“立法院長”、現任國民黨籍“立委”王金平13日中午在台中舉辦“祝賀感恩餐會”，胡志強、顏清標、林敏霖、張清堂、黃仲生等藍營大老都是座上賓，包括台中農會、水利會系統及20多位藍議員都到場參與，王金平還逐桌敬酒拍照，場面熱鬧活絡。相同的場景，今天又將在彰化重演，預計彰化藍營要角都會出席，王金平全面出擊，明顯已撼動吳敦義、朱立倫的天王地位。



2018選舉，國民黨韓國瑜成功翻轉綠營長期執政的高雄市，順利當選高雄市長，造就這股韓流，除了韓國瑜發揮個人魅力，在網路贏得高人氣。陸戰部分，韓國瑜陣營在鳳山、旗山、岡山舉辦三場萬人空巷的造勢晚會，更是一舉奠定韓國瑜勝選的基礎，背後就是王金平全力加持，出錢出力。



所以在選後，王金平被部分媒體指為國民黨第一功臣，其實王在選戰中的著力，並不只在南台灣，包括盧秀燕能順利當選台中市長，因為在選戰初期就已經整合藍營紅黑派，讓紅黑要角與盧秀燕綁在一起，形成命運共同體，背後就是王金平。



這次協助盧秀燕操盤的台中藍營紅派大老更坦言，如果不是王金平發揮磨人功力，紅派掌門人、前台中縣長廖了以也不會站出來挺盧；如果不是王金平在8月在台中大甲舉辦“挺盧秀燕團結誓師大會”，對紅黑系統發出動員令，盧在縣區人生地不熟，她要怎麼催出這些票。



相同的“王式整合力”也在彰化、雲林發揮功效，原本彰化溫家系統（陳杰、溫國銘）、前彰化縣長卓伯源都不願站出來支持王惠美，還是靠王金平多次南下彰化“曉以大義”，最後兩個系統不但都表態相挺，卓伯源更接下王惠美顧問團的主席，輔選得相當賣力。



正當國民黨因為中生代“立委”拋出“大選候選人”要採“全民調”，被黨中央怒批“司馬昭之心”，引發茶壺內的糾紛，王金平離開台北風暴圈，來到中南部舉辦感恩餐會，積極在地方佈線。



日前王金平被媒體問到是否參與2020大選？王說“我想隨因緣走，故事隨人寫。”登大位的因緣，除了天祝更要有人助，王金平藉由中南部輔選有功的實力，結合地方要角，王無疑已成為國民黨內最大山頭。