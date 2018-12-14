中評關注：台南綠軍內訌　黃偉哲想當不沾鍋

台南市議會民進黨團推舉正、副議長提名人，過程中有8人退席抗議。（中評社 趙家麟攝） 中評社台南12月14日電（記者 趙家麟）台南市議會民進黨團13日晚在8位議員退席抗議下，以假投票方式，推出邱莉莉、郭清華為角逐正、副議長人選。埋下了民進黨在台南地方派系決裂、出走的未爆彈。準市長黃偉哲想要當不沾鍋，並不是件容易的事。



退席抗議的副議長郭信良召開記者會，對假投票結果不予同意，又發出書面聲明，直指黨團新總召林宜瑾主持會議，背後就是代表了賴清德，對於賴清德以“閣揆”之尊深度介入地方正、副議長人選的不滿。



郭信良表示，賴清德一方面要針對敗選檢討行政體系背離民意的原因，一方面又不時親訪、打電話給台南市議員，關心台南市議長選舉，“這麼小的事情，原本我們自己處理就好了，還讓您蠟燭兩頭燒，真是不好意思！”



台南綠營反賴的勢力檯面化，下一步觀察重點要看郭信良等人動向，除非接受敗戰並支持邱、陳配，否則，一波挑戰賴系、新潮流的勢力將有可能在正式的正、副議長選舉中爆發。



以郭信良為首的8名議員退席抗議，不承諾假投票結果，代表了以“正國會”為主的非賴系人馬，再一次的槓上台以賴清德、新系為主勢力，這也是市長黨內初選（黃偉哲戰陳亭妃）、市黨部主委選舉後（黃先柱戰王敏行），兩方勢力在議長提名人選再一次的對決（邱莉莉戰郭信良），但到目前為止，賴系一路居於上風。



黨團在13日晚會後發布新聞稿指出，在民進黨中央督導小組高志鵬、鄭寶清委員督導下，確認議程及正副議長推舉程序，隨後經黨團成員投票產生正副議長人選。黨團總召林宜瑾表示，會議中雖出現部分議員離席的情況，會後將持續溝通，“任何團結的機會都不會放棄”。



但是，郭信良等人退席抗議、不承認假投票結果，形同是對黨團當權派公開決裂，郭與民進黨“立委”陳亭妃是長期合作的政治盟友，郭信良無法問鼎議長，連副議長都要丟掉的情況下，不但可能撼動陳亭妃的基本盤，綠營在台南也馬上籠罩了派系決裂、是否會出現“出走潮”的話題。



黃偉哲在會後表示，他不知道是否會有分裂、爆“出走潮”的事，但如果真的有這種狀況，相當遺憾。黃偉哲強調，他是應邀列席黨團會議，但不介入、不主導正、副議長提名人選。



黃偉哲言談之間，希望未來在台南主政，能夠以桃園的鄭文燦為師，盡量的超越派系、站在中立的立場，但目前看來，派系的競爭已經白熱化，黃想要不沾鍋，並不是件容易的事。