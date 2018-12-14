梁振英：香港在區域經濟可作“超級聯繫人”

全國政協副主席、前香港特首梁振英（中評社 張心怡攝） 中評社香港12月14日電（記者 張心怡）由亞太台商聯合總會舉辦的第十四屆台港論壇昨日在香港會展中心舉行，此次論壇主題為“區域經濟與香港未來發展——從粵港澳大灣區談起”，邀請到全國政協副主席、前行政長官梁振英發表主題演講。梁振英表示，香港擁有很多獨特優勢，在區域經濟中可發揮“超級聯繫人”作用，未來還有很多事情需要做，很多事情可以做，很多事情值得做。



梁振英在演講中談到，香港的發展一直得益於區域經濟，香港的出口貿易、進口貿易、轉口貿易等等都很興盛，從歷史發展來看，香港的區域經濟不只限於粵港澳大灣區，與中國內地以外區域的合作也很好。香港在區域經濟中發揮的作用、扮演的角色非常重要。



“改革開放初期，港商為降低成本，將工業生產大量轉向內地，在區域經濟中展現出新空間。”梁振英說，隨著交通運輸條件不斷完善，區域經濟的規模越來越大，未來粵港澳大灣區發展可與其他經濟體進行合作，比如東盟、歐洲、中亞等。



梁振英認為，基礎建設對粵港澳大灣區的發展非常重要。港珠澳大橋及廣深港高鐵的開通對大灣區發展有很大促進作用，現在正在興建的蓮塘香園圍高速公路，將有助於車流避開皇崗的繁忙交通，從香港北區便可直接經過蓮塘香園圍高速路到達惠州、潮汕等地。



梁振英亦指出，香港具有“一國”、“兩制”的雙重優勢，是高度國際化的大都會，同時擁有開放程度高、企業公平競爭、良好法治環境等有利條件，在區域經濟中可以發揮“超級聯繫人”作用，未來在金融、科技等方面還有很多事情需要做，很多事情可以做，很多事情值得做。



梁振英強調，粵港澳大灣區機遇很多，香港市民應自己去走走看看。他建議，香港的老師、學生可以組織訪問團，參觀大灣區內世界級的企業，以找尋自己的發展定位和方向。

