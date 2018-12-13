民進黨魁選舉爆黑馬　跨黨派中生代挺卓榮泰

卓榮泰。（中評社 資料照） 中評社台北12月13日電（記者 黃筱筠）民進黨籍桃園市長鄭文燦晚間在臉書發文表示，將共同推薦“行政院秘書長”卓榮泰參選民進黨主席，除了鄭文燦之外，署名的還有台中市長林佳龍、屏東縣長潘孟安、新竹市長林智堅、台南市長黃偉哲、彰化縣長當選人翁章梁、高雄市長落敗的陳其邁，跨黨內各派系。他們將在14日下午兩點陪同卓榮泰登記參選。



卓榮泰屬謝系人馬，1959年生，現為“行政院秘書長”，曾任曾任台北市議員、“立法委員”、“行政院”發言人、“行政院秘書長”、“總統府”秘書長（代理）等。民進黨主席選舉明天將截止登記，目前僅前高雄縣副縣長郭泰麟1人登記參選。



鄭文燦晚間約11點臉書上發文題目為“中生代謙卑反省、共同承擔責任”。他提到，這是民主進步黨最困難的時刻，也是最需要承擔責任的時刻。作為黨內中生代的我們，除了謙卑反省，我們更將共同扛起責任，和全黨一起迎接挑戰，走出困局。



鄭文燦表示，經過共同的討論，我們認為面對眼前的挑戰，民主進步黨需要一位堅定無私的專職黨主席，能夠全心投入黨的改造與革新，並且爭取台灣社會更大的信任，而我們中生代的大師兄卓榮泰是最適合的人選。



他表示，卓榮泰有完整的政治歷練，從地方到“中央”，從“國會”到行政，每一個崗位上，他都使命必達，扮演好每個角色。特別是他的個性謙和無私，能夠在各種不同意見當中，協調折衝，整合出最大的共識與力量，這是他足以扛起黨主席重責大任的特質。



他表示，“我們共同推薦卓榮泰來擔任民主進步黨主席”。



鄭文燦說，承擔黨的未來，不能只靠黨主席。我們每一個人也都會共同扛起責任，無論在地方、“中央”，不分黨務、政務，也沒有派系分野，我們都將在新任黨主席的領導下，共同承擔，絕不推辭，站好自己的戰鬥位置，為黨打拼。用一個全新、團結，並且充滿活力的團隊，回應民意的期盼，迎接未來的每一項挑戰。

