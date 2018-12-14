韓國瑜深夜直播談心北農是生命中最美好一段

韓國瑜深夜開直播，分享北農工作點點滴滴。（中評社） 中評社高雄12月14日電（記者 高易伸）中國國民黨高雄市長當選人韓國瑜13日晚間10點半穿上台北農產運銷公司的制服開直播分享在北農工作的點點滴滴。韓說，在北農是他生命中最美好的一段，也希望年輕朋友瞭解務農是可以持久的。因為民以食為天，只要人吃東西就一定有市場，“農為國本”未來他會特別重視農業，也歡迎年輕人來南台灣從事務農，包括休閒農業、觀光農業、科技農業都是很不錯的。



韓國瑜說，未來談北農的時間會越來越少，因為他要往前看。這幾日以色列跟菲律賓大使來高雄拜訪他，因為大家感受到高雄欣欣向榮有搞頭、有發展，他們希望跟高雄的農業、青年教育等加強合作。以色列是猶太人，他們對生意的敏感度是很高的，以色列希望未來在水資源、垃圾處理及教育、青年創業有合作機會。



韓國瑜說，以色列大使跟他聊到猶太人跟台灣人有很多地方相似，包括愛吃、重視家庭及創業精神。他說，以色列首都特拉維夫年輕創業全世界最多，年輕人沒錢但政府鼓勵創業。他未來會幫高雄年輕人找到一大筆基金，調整高雄市唯一的高雄銀行作為青年創業搖籃。未來如果有機會，他們也邀請明年5月可以拜訪以色列。此外，阿拉伯聯合大公國也有代表來高雄，這些人都肩負商業任務，要發展他們的經濟，因此他們一一來高雄拜會代表他們也感覺高雄市有發展潛力，高雄也會張開雙臂歡迎大家。



對於就職是否緊張？韓國說，當從選上之後心情非常平靜，沒有一絲快樂喜悅，因為千斤萬擔都在肩膀上。高雄市民膽子大，大家把票投給韓國瑜，那代表著一份期待，他一想到這裡心裡壓力就很巨大，沒絲毫快樂只感覺壓力。他未來對每件事情都會全力以赴無私心，也希望280萬高雄市民能當他後盾。我已經這個年紀無所求，就是求一個心安理得。未來市政做多少算多少，但他保證高雄市民投票給他一定會大幹一場，這些都是他發自內心誠實地報告，也希望高雄市民能夠團結起來衝出一個燦爛的未來。



直播過程中小編也詢問韓國瑜最喜歡什麼水果？



韓國瑜說，他最喜歡台灣的柳丁跟芭樂，高雄的橋頭、燕巢、湖內、阿蓮、大樹、大社都有很好的水果。國民黨前鎮小港的市議員陳麗娜已經陪高雄市農會理事長到新加坡簽訂單，我們第一站就要外銷新加坡，這兩天他還沒跟他們通話，期待會傳出好消息。另一位黃紹庭議員也要去馬來西亞跟一間超市連鎖下訂單。可能是這次高雄市選舉讓很多人關注高雄。未來包括香港或中國大陸有好消息，我們的農漁產品就可以一一外銷。

