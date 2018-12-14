快評：“雙城論壇”下周登場　蔡當局角色有變

中評社快評／上海與台北的“雙城論壇”下周將在台北登場，滬方將由常務副市長周波率團，預計有135人赴台，台北市府則邀集產官學界約250人參加，與會人數共有近390人，創下歷屆紀錄。



周波為上海市委常委、常務副市長，還是中共第19屆中央候補委員。正如媒體所說，周波率團赴台出席“雙城論壇”，凸顯大陸推動兩岸交流的決心，這是大陸在台灣九合一選後大力推動兩岸城市交流的具體行動；而滬北“雙城論壇”是第一步，未來勢必有更多藍營執政縣市與對岸城市對接進行相應交流。



台北市長柯文哲近日稱，陸委會對“雙城論壇”應該是採取“旁觀者”的態度。陸委會則稱會扮演“協助者”角色，提供必要協助，尊重台北市安排。陸委會還希望台北上海“雙城論壇”好好辦起來，給予祝福。



過去蔡當局對兩岸交流常常設置種種限制，這一次看來角色有變，從“限制者”變為“協助者”，這不能不說是很大轉變，可視為善意。陸委會說上海市官員這次入台，只要上海方面以辦“雙城論壇”為由申請，台方都會同意；而且訪台的上海官員不會被要求須與陸委會官員會晤。



蔡當局對兩岸交流的態度、願意扮演的角色有變，不過，民進黨內還有人未轉換腦筋。比如，民進黨桃園市長鄭文燦近日仍將大陸推動兩岸城市交流看成“政治統戰”，指這在台灣是失敗的。顯然，歷經九合一選舉慘敗，民進黨內還有人未看清現實，吸取教訓。



今年“雙城論壇”主題是“循環經濟”，將就公共住宅與都市更新、大健康、文化、環保等面向分設主論壇與分論壇。蔡當局是否真的願意扮演“協助者”角色、深綠人士會否鬧場，這些都是大陸方面會密切注意的。