望“帶量採購”為降藥價帶來鮎魚效應

中評社北京12月14日電／據報道，由國家組織的4個直轄市和7個省會或計劃單列市參與的藥品集中採購擬中選結果日前公布。與此前試點城市去年同藥品最低採購價相比，此次藥價平均降幅達52%，最高降幅達96%，降價效果令人欣喜。



羊城晚報發表羊城晚報首席員閱盡文章介紹，據分析，此次藥品集中採購試點之所以帶來顯著降價效應，在於採取了“帶量採購”。即通過“國家組織、聯盟採購、平台操作”的方式，除了確保入圍藥品的性能和品質外，還明確了每個品種的採購量，從而“以量換價”，帶動價格下降。



文章表示，對於長期受藥價虛高困擾的民眾來說，這無疑是個好消息。多年來，“藥價高、看病貴”飽受社會詬病，也加重了患者負擔。儘管有關部門曾多方探索，力圖打破僵局，如促進藥品流通改革、採取競價招標等，但不無遺憾的是，藥價虛高似乎成了醫藥領域的頑症，久攻不破。



此次“帶量採購”試點，採取行政與市場相結合的創新方式，一炮打響，顯然也得到藥企的正面回應。對藥企而言，“帶量採購”的優勢很明顯，它既能保證企業的規模效應，也剔除了藥品推廣及銷售的高昂成本，利於擠出虛高藥價中的“水分”。所以，降價未必影響企業效益。而對患者來說，藥品大幅降價則是實在的福音，這實現了供求雙方的雙贏，皆大歡喜。



文章指出，誠然，目前的結果還只是“入圍”，到公布最終“中選”，再到走進醫院造福患者，還有一段時間。如何確保在此過程中，能夠真正令中標價落地，還需考驗相關部門的組織智慧與執行力。在這一點上，輿論也不無擔憂。綜觀以往經驗，有些起初設想不錯的改革預案，往往在具體實施中變味走樣，以致不得不放棄，教訓也就在於此。



況且，此次採購試點中的藥品，在現有藥品中所占比例較小，某種程度上講僅能稱之為“試水”。如何令“帶量採購”輻射至更廣範圍，推動藥價虛高的局面發生整體和根本性的逆轉，顯然還有更長的路要走。同時，如何確保藥品降價不降質，也亟待相關監管及防範措施的及時跟進。在社會信用制度不健全的背景下，類似問題顯然亦不可掉以輕心。



願“帶量採購”為醫藥界帶來“鮎魚效應”，促使更多的藥品回歸合理價格水平。同時，更希望類似改革理念，能對藥品生產全行業帶來“溢出效應”。帶量採購推動藥品大幅降價，也將藥品流通的高成本之弊暴露無遺，其危害不僅在醫院和患者，也不利於藥企自身的發展。作為藥企和整個業界均需自省與變革。同時，還需加大公立醫院改革力度，回歸公益本質，破除以藥養醫、以藥補醫的逐利機制，唯有如此，方可徹底破除藥價虛高的頑疾。





