釋放服務貿易潛力 推進中日韓自由貿易進程

中評社北京12月14日電／當前，在貿易保護主義和單邊主義挑戰的新背景下，中日韓推進三國自由貿易進程的現實性、迫切性、重要性都明顯上升。



經濟參考報發表中國(海南)改革發展研究院院長遲福林文章認為，在服務貿易日益成為全球自由貿易進程的重點和焦點的背景下，中日韓在服務貿易領域的互補性全面增強。中日韓應以開放包容和可持續發展為基本原則，加快三國在服務貿易及與此密切相關的投資、知識產權、競爭中性、可持續發展等領域的談判。



文章分析，新環境下，維護以規則為基礎的多邊貿易體制對推進經濟全球化與區域經濟合作的進程具有決定性影響，同時，維護多邊貿易體制、推進自由貿易進程也是深化中日韓合作的共同目標。2016年，中日韓三國間的貿易總額達到5230億美元左右。中國是東亞地區最大的服務貿易進口國、最大的高端製造業投資國、最大的清潔能源消費市場。日本是製造業強國，在許多領域擁有尖端技術。韓國在許多製造業領域也有很強的競爭力，產業升級積累了比較豐富的經驗。三國需要深化相互間的市場開放，消除貿易投資壁壘，進一步擴大和深化三方合作，提升各自的產業競爭力，帶動促進東亞地區和全球的產業鏈、價值鏈的進一步發展。



新環境下，建立多邊自由貿易區是維護多邊貿易體制的關鍵所在。中國、日本、韓國處於工業化、城市化發展的不同階段，三國經濟互補性遠遠大於競爭性，建立中日韓自貿區將全面釋放貿易投資需求。經過40年的改革開放，中國已開始從短缺經濟社會進入消費新時代，預計到2020年，中國服務貿易總額占全球服務貿易的比重將由2016年的7%提升到10%左右；到2030年，中國將成為全球最大的服務進口國，服務進口規模約為目前的3倍，占全球服務進口總額的13.4%，超過美國的7.7%和德國的5.8%。把握中國開放結構升級的歷史機遇，盡快達成中日韓自貿協定，將為日本和韓國的產品、服務和企業帶來更多的機會和更大的市場空間。



新環境下，服務貿易發展已開始成為經濟全球化、區域經濟一體化的重點所在。中日韓經濟的一個共同特點是，製造業和貨物出口貿易長期以來都是經濟增長的重要動力，服務貿易的潛力遠未釋放。在服務貿易日益成為全球自由貿易進程的重點和焦點的背景下，中日韓在服務貿易領域的互補性全面增強。未來5-10年，中國新技術革命與13億人的消費大市場的結合，將推動健康、文化、旅遊、信息等服務型消費需求快速增長。服務貿易已開始成為中日韓自由貿易最大的市場潛力所在。適應服務貿易發展的大趨勢，中日韓都應以開放包容和可持續發展為基本原則，加快三國在服務貿易及與此密切相關的投資、知識產權、競爭中性、可持續發展等領域的談判。



文章指出，從現實看，在一攬子、高水平貿易投資協議達成之前，中日韓三國可盡快在醫療健康、文化娛樂、數字經濟、金融保險等現代服務業重點領域實施“早期收獲”項目，加快形成貿易投資自由化和便利化的制度安排。例如，在電子商務領域相互取消和減少貿易投資限制，加快醫療、健康、養老、職業教育、旅遊、文化等服務市場相互開放，並深化這些領域的投資制度、競爭制度、產權制度、知識產權保護制度、財稅制度和市場監管制度等方面的改革。



當前，處在探索建設中國特色自由貿易港進程的海南，正在以服務貿易為主導產業全面深化服務業市場開放，這將為新環境下的中日韓合作提供新的重要機遇。





