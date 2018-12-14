退押金不難，難的是共享單車的未來

中評社北京12月14日電／據媒體報道，近期在互聯網投訴平台“21CN聚投訴”及新浪旗下消費者服務平台黑貓投訴上，ofo出現大量退押金投訴，按照投訴量排名，在兩家平台上，ofo小黃車投訴量已經躍居榜首，超過因業務性質而常年“霸榜”的平台類商家。



中國網發表時事評論員譚浩俊文章表示，雖然小黃車投訴量躍居榜首可能只是階段性現象，不會象平台類商家那樣，成年累月都會名列投訴榜前茅。但是，能夠成為階段性“投訴王”，也說明小黃車在退押金問題上，確實給廣大用戶帶來了困惑、形成了傷害。更多的用戶在想，按照小黃車目前的境況，這些押金到底還能不能退回來呢？



能不能把用戶的押金退回去，當然只有ofo的管理人員清楚。退一步講，就算ofo能夠把押金問題解決好，如實地把押金退還給廣大用戶，其對共享單車的影響，也是很大的，甚至會影響到輿論和公眾對共享經濟的看法。



事實也是，當共享單車以令人眼花繚亂的形式出現在人們面前的時候，無數人在呼喊，一種新型服務模式誕生了，它不僅能夠方便人們出行，而且能夠推動環保建設，幫助人們鍛煉身體，可謂是有百利而無一害。隨之而來的，就是共享單車企業越來越多了，資本也開始瘋狂進入了，曾經陷入低谷的自行車行業，也一下子火了起來。



文章稱，這些年來的經驗告訴我們，凡是被資本瘋狂盯上的行業，可能都不會有太好的結果。共享單車也不例外，僅僅過了兩年不到的好日子，就出現行業整體快速下滑了。特別是ofo，海外市場首先受限，且必須嚴格按規定退還押金。緊接著，國內很多城市也對共享單車提出了種種限制。原因就在於，共享單車的過度發展，已經成為城市管理的一大難題。更重要的，一些沒有實力支撐的共享單車企業，頻頻暴露出退押金難問題，甚至引發許多社會矛盾。



如此境況下，共享單車企業還如何正常運行。恰恰在此時，資本也對共享單車企業從瘋狂迅速走向冷淡，甚至逃離。本就是依靠資本才勉力維持的共享單車企業，又豈能不在資本逃離後陷入困境呢？摩拜如果不是被美團收購，其境況也不會比ofo好到哪裡。



資本的牙口確實好，但這個牙口可以將共享單車吃成胖子，也能將其吃成瘋子，甚至傻子、瘦子。如今的共享單車，絕大多數都已經成為傻子、瘦子和呆子了，屬於正常的已經寥寥無幾。顯然，共享單車行業已經發展到拐點，到底是向好的方向拐，還是向差的方向拐，從眼下的情況來看，還在向差的方向拐。何時才能走過拐點，走向好的方向，真的很難說。因為，到現在為止，尚沒有一家共享單車企業能夠依靠自身力量正常運行。



文章指出，雖然共享單車企業沒有一家活得舒暢，但是，從市場需求來看，並沒有受到用戶的排斥。縱然退押金難的問題受到了輿論和公眾的關注，許多用戶也對其提出很多質疑。按照用戶對待共享單車的態度，喜歡共享單車的人還是很多的。出行、鍛煉、兜風等，還是非常有用的，還是吸引了許多用戶。所以，不能因為共享單車出現退押金難問題，就否定共享單車的作用。



共享單車出現的問題，不只是共享單車行業本身的問題，也有監管等方面滯後，相關制度規定等不健全，市場體制不完善等方面的原因。尤其是資本的瘋狂炒作，必須有比較規範而嚴格的規定，必須能夠對資本的行為形成有效約束。否則，不僅在共享單車行業會發生問題，其他方面也會受其影響。



