趙少康：蔡英文自己幹“行政院長”

中評社台北12月14日電／資深媒體人趙少康今天在台灣蘋果日報發表評論文章說，一個公司的總務經理髮表了重要的改革規劃，即將實施，公司的董事長突然公開警告說這次改革影響了基層員工福利，不可實施，總務經理立刻在下午改口，規劃終止，一切要聽董事長的，公司員工鼓掌感念董事長體恤，責怪總務經理多事，而總經理躲在一旁，大氣不吭一聲。請問再多搞幾次這種事，總經理還幹得下去嗎？總務經理還幹得下去嗎？



一個公司尚且如此，何況一個政府？



前一天各大媒體才宣布“交通部”下年度機車裝設ABS（防鎖死煞車系統）及CBS（前後連動煞車系統）的政策，隔天上午蔡英文發表迴廊談話指責“交通部”沒考慮人民負擔，下午“交通部”立刻改口宣布政策大轉彎，整個過程“行政院長”賴清德竟然都不見了，“交通部”代理部長唾面自乾，也不以為恥。



台灣的機車牌照約有1350萬張，每年出產新車100萬輛，堪稱是機車大國，在日本及歐洲都看不到這樣的機車大軍滿街跑，我在當“環保署長”時，《空氣污染防制法》通過要收空污費，有同仁動腦筋要向摩托車收空污費，我當下阻止，告訴他們台灣有1000多萬輛機車，向機車收費等於抽稅，茲事體大，應該先向污染量大的工廠收費。



這麼大的機車加裝ABS政策難道“行政院”都不知道？“交通部”內沒有經過審慎的討論評估政策就出台了？蔡英文就算有意見難道不能透過政府內部協調改變？必須由她大張旗鼓公開批評？這是家醜不怕外揚還是蔡英文跟“交通部”扮黑白臉演雙簧給民眾看？好像一個男生安排流氓騷擾一個女生，再扮演英雄救美？