改革开放之魅力：发展图景的主体之维

中評社北京12月14日電／改革开放成就大，世人争夸颜色好。改革开放的魅力首先表现在中国的发展成果上。



中国网发表中国社科院马克思主义研究院副研究员刘德中文章分析，经过四十年的艰苦奋斗、顽強拼搏，社会生产力得到极大解放和发展。波澜壮阔的改革开放取得灿烂辉煌的发展画卷。中国已经成为世界第二大经济体、第一大工业国、第一大货物贸易国、第一大外汇储备国。四十年来，按照可比价格计算，中国国內生产总值年均增长约9.5%；以美元计算，中国对外贸易额年均增长14.5%。联合国现行标准下的7亿多贫困人口成功脱贫，占同期全球减贫人口总数70%以上。连续多年对世界经济增长贡献率超过30%，成为世界经济增长的主要稳定器和动力源。这些成果也使中国人的精神面貌发生了极大的改变，奠定了“四个自信”的物质基础，我们参与世界事务更有底气。中国发展奇迹吸引世界上许多人研究中国人是怎么做到的、中国人为什麼能夠做到。



改革开放的魅力其次表现在其过程与经验上。



经过40年的上下求索、锐意进取，我们既坚持社会主义制度又坚持社会主义市场经济改革方向，成功开辟出一条中国特色社会主义道路。中国人民的成功实践证明，通向现代化的道路不止一条。中国革命走出了农村包围城市的道路，中国改革也是由农村起步推广到城市的。农村发展为工业化创造了条件，生产能力的大幅度提高引起了社会主要矛盾的变化。中国大规模的城市化成为改变世界面貌的重要因素。中国的城市化道路也有自己的特色，农村发挥了“蓄水池”作用，大城市没有国外城市司空见惯的贫民窟。城市反哺农村、实现乡村振兴、城乡协调发展的经验具有世界意义，是货真价实的中国智慧。



改革开放的魅力最终表现在作为主体的中国人上。



四十年的自強不息、敢为人先成就了新一代的中国人。每个中国人精神面貌的改变汇聚起来形成了中国人民新的民族精神。中国人民的伟大创造、奋斗、团结和梦想铸就了绵延几千年发展至今的中华文明，深刻影响著当代中国发展进步，深刻影响著当代中国人的精神世界。中国人不妄自尊大或独善其身，中国是国际公平正义最坚定、有力的维护者。我们不会威胁谁，不会谋求建立势力范围。有些不必要的担心完全是杞人忧天。中国不打地缘博弈小算盘，不搞封闭排他小圈子，不做凌驾于人的強买強卖。中国人民是最可信赖的朋友。



如果说魅力是改革开放的正面，我们也必须看到改革开放背面的问题。问题有些是改革开放伴随的，有些则是当前社会的特点決定的。其中最突出的是社会风险呈现加剧的趋势，除了地震、台风、泥石流、山体滑坡等自然风险防不胜防，暴力伤害、金融洗劫等社会风险呈现多发趋势。黨和政府必须认识各种社会风险，有效应对和驾驭社会风险，才能增強人民的安全感、获得感，建设高度的社会文明。



新时代的共产黨人面临执政考验、改革开放考验、市场经济考验、外部环境考验，这四大考验是长期的、复杂的。如果我们不提高警惕，在改革开放中把黨管好治好，这些考验随时可能变成风险、災难。我们不能“躺在过去的功劳簿上”，要推进全面从严治黨解決黨的建设中存在的各种问题。



改革开放风险来自于改革可能偏离社会主义方向，开放可能被世界资本主义体系吞噬。尤其是我们面对新问题如果能力不足更加可能迷失自己，丧失根本。我们在改革开放中必须保持定力，坚持改革是社会主义制度的自我完善和发展，开放是吸收人类文明一切积极成果，同时加強学习，增強本领特别是驾驭风险本领。



文章指出，要健全各方面风险防控机制，善于处理各种复杂矛盾，勇于战胜前进道路上的各种艰难险阻，牢牢把握工作主动权。全面建成小康社会決胜期要坚決打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治的三大攻坚战，这里的重大风险主要指系统性金融风险，我们要能夠驾驭虚拟资本和现代金融。我们要避免辛辛苦苦为他人作嫁衣裳，被别人剪羊毛。



市场经济风险来自于市场失灵的內在痼疾。市场失败以后政府有责任“善后”，如果把群众推给市场任其宰割就是严重脱离群众。市场经济的规律就是不平衡发展和两极分化。



外部环境风险来自于我们所处的世界资本主义体系，对于许多干部来说，糖衣炮弹的威力胜过真枪实弹。许多干部意志衰退，经不住权力、金钱、美色的诱惑，以权谋私、权钱交易，让人触目惊心。在世情、国情、黨情发生深刻变化的形势下，提高黨的领导水平和执政能力、提高拒腐防变和抵御风险能力，增強黨的先进性、纯洁性，是我们练就金刚不坏之身的灵丹妙药。



文章最后说，一阴一阳之谓道，踏尽坎坷成大道。在妥善应对风险的过程中，改革开放的魅力将进一步凸显。办好中国的事情，关键在黨。在严峻的形势和挑战面前，我们要更加清醒，我们必须居安思危，增強忧患意识，深刻吸取世界上一些执政黨兴衰成败的经验教训，始终为人民执好政、掌好权。

