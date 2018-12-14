多策並舉 確保消費持續穩定增長

中評社北京12月14日電／從推動中國經濟增長的“三駕馬車”來看，過去主要靠投資拉動、以出口為導向，現在由於公共領域和中低端產業投資已趨於飽和，加上國際形勢的變化，使出口面臨前所未有的挑戰，這就逼迫經濟增長必須更多地轉向消費尋求動力。



證券時報發表記者儲著勝綜述文章表示，實際上，經濟增長的動力轉向早已開始。國家統計局發布的權威信息顯示，今年上半年消費對經濟增長的貢獻率已經達到78.5%，比上年同期提高了14.2個百分點。消費不僅取代投資和出口成為經濟增長的主要動力，而且其基礎性作用還在不斷強化。



消費既然“挑”起了經濟增長的“大梁”，如何確保其維持強勢就成了人們共同關心的話題。在當前形勢下，消費若再一走軟，經濟增長就真的堪憂了。



文章分析，保就業是確保消費不走軟的首要任務。一個人也好，一個家庭也罷，只有有了收入，才有資格談投資、談儲蓄、談消費。否則，這一切就都無從談起。而要獲得收入，就得有個工作，不能失業。有人說，就業是最大的民生。現在經濟形勢不好，一些企業面臨經營困難，裁減人員就成了它們應對困境的一項舉措。為了避免此舉蔓延，讓大家盡力共度時艱，有關部門就有必要在保就業方面採取有效措施。國務院最近印發了《關於做好當前和今後一個時期促進就業工作的若干意見》，其中明確規定：對不裁員或少裁員的參保企業，可返還其上年度實際繳納失業保險費的50%。其目的就是為了讓企業能夠最大限度地留下員工，讓他們不至於失業。效果如何，有待檢驗。



消費狀況如何與樓市走勢也有很大關係。近20年來，中國樓市走出了一輪超級大牛市。樓市的興旺，一方面給購房者帶來了家庭財富的大幅增長，另一方面也在一定程度上擠壓了消費。絕大部分人在購房時，都要依賴銀行信貸的支持。為了按時償還債務，他們在家庭支出安排上，就會壓縮其它方面的支出，其中就包括消費支出。特別是對那些為數眾多的樓市剛需家庭來說，為買房而壓縮日常消費的現象就更為普遍了，實際影響也要更為明顯一些。近兩年，隨著國家抑制樓市政策的有效施行，樓市快速上漲的勢頭終於被阻止。恐慌性購房現象一旦消失，人們在買房與消費之間的選擇也就變得理性起來，不再因急於買房要拼命壓縮自己的消費支出了。這也是今年消費大幅增長的一個重要原因。今後要想保持消費水平持續增長，就必須堅持樓市調控不放鬆。



消費增長還離不開消費環境的改善。中國消費環境問題多是眾所周知的客觀現實。如食品安全就是一個老大難問題。另外假冒偽劣也是一個普遍存在的問題。拼多多剛上市時引來眾多批評，一個重要原因就是，其平台上很多名牌產品都是假冒的。除了商品消費存在這些問題外，服務消費也同樣存在缺陷，表現之一就是服務的供給不能滿足消費增長的需要。這在教育、醫療和養老等方面體現得最為集中。消費環境所存在的這些問題，在很大程度上抑制了消費需求的增長。比如很多人為了奶粉質量有保證，都選擇從境外購買，這就必然會減少對國內奶粉的需求量。此外，消費環境問題還容易引起廠商與消費者之間的矛盾與糾紛，形成社會問題。前期出現的假疫苗事件，就是一個非常突出的例子。



新形勢下促進消費增長，還有一個重要手段，即發展消費信貸。互聯網金融的發展使小額信貸有了廣闊的發展空間；而思想觀念的變化，使越來越多的人對消費信貸不再抱以回避與抗拒的態度。信貸手段越來越廣泛地運用到人們的日常消費當中。消費信貸讓未來消費提前實現，有利於提高人們的滿足感和幸福感。這正是它的吸引力所在。中國個人信用系統尚未全面建立，這在一定程度上影響了消費信貸的發展，隨著這方面工作的不斷強化，消費信貸還會有一個大的上升空間。消費信貸擴大了即期消費，有利於消費的增長。



文章稱，通過以上幾個方面的努力，在未來一段時間內，中國消費持續穩定增長是完全可預期的。由消費作為主要推動力的經濟增長也將有望延續下去。





