既要削平“融資高山”更要構建“制度平地”

中評社北京12月14日電／數十位民營企業家冒著嚴寒按時到京參加日前由中國個體勞動者協會組織的座談會。不出意料，融資難、融資貴仍是參會民營企業家的焦點話題。



上海證券報發表中國市場學會理事、經濟學教授張銳文章表示，民企之難事關發展大局。高層發布“動員令”不到兩個月，各種援助與惠及民企的政策頻繁與快速落地。一方面，央行推出了信貸、發債、股權融資“三支箭”政策組合，在已增加1500億元再貸款、再貼現額度的基礎上再增加1500億元的再貸款、再貼現規模，今年總計3000億元的再貸款、再貼現“大紅包”都給了小微企業和民營企業；與此同時，央行還創造了民企債券融資支持工具，為民企融資服務機構保駕護航；另一方面，銀保監會明確提出了未來民企貸款的“一二五”目標，即在新增貸款中，大型銀行對民企的貸款不低於三分之一，中小型銀行不低於三分之二，爭取3年以後銀行業對民企貸款占新增貸款的比例不低於50%。不僅如此，財政部聯合20家機構共同組織發起設立了國家融資擔保基金，計劃今後3年支持相關擔保貸款5000億元左右。金融財政機構拋向民企的都是攜帶著真金白銀的橄欖枝。



商業力量與地方政府構成了馳援民企的又一恢弘陣容。全國11家證券公司達成了出資210億元設立母公司資管計劃的意向，最終形成了針對民企的1000億元規模的資管計劃；保險公司設立了紓困民企發債的保險資管產品，由中國人壽設立的首只產品已落地。此外，京、滬、粵、川、皖等10多個省市設立了資金規模不等的紓困專項基金。初步統計，各級地方政府成立的紓困專項基金規模超過1700億元，再加上規模不等的資管計劃以及保險相關產品，全國民企紓困基金規模逾4000億元。



這種集體“總動員”所產生的市場效果有目共睹。比如年底民企融資杠杆微降，債券融資體量有所擴充，民企的焦慮不安情緒得到一定程度的安撫。然而，集體性和臨時性的外部救助並不會產生制度性與久遠性的動能優勢，政策導向顯然不能滿足於短期目標。在幫助民企跨過了“融資的高山”後，政策指向理應轉向構建“制度的平地”。



文章認為，發展的問題歸根結底是觀念問題。給民企“輸血”還不如讓民企能夠主動“造血”。為此，必須全力破除束縛民企手腳的各種現實制度壁壘，在秉持“競爭中性”原則的基礎上，給民企創造公平競爭的市場環境。一方面，在“負面清單”管理模式下，所有領域所有項目的新增投資與經營都須對民企平等開放，在混合所有制的存量改革中，劃定國企向民企出售優質資產的絕對比重，在競爭性股權安排上優先考慮優質民企獲得控股權；在此基礎上，建立民企經商環境的常規制度評價機制，圍繞與民企密切相關的公司註冊、辦理建築許可、獲得信貸、納稅、辦理破產等方面和知識產權保護等，建立科學化與系統化的評價標準，借助第三方力量開展經常性的營商環境評價，打造出市場化、法治化的商業熱土。



以創新為導向的金融制度安排，可視為民企融資順暢化的穩定之錨。一方面，政策層面針對商業銀行還存在比較寬闊的放權與賦能空間，包括適度放開商業銀行對小微企業貸款的信貸控制額度、允許企業專利、知識產權等無形資產納入小微企業信貸抵押品範疇、適當降低商業銀行針對小微企業不良貸款的容忍度，甚至可考慮讓商業銀行自主決定對民企貸款的利率浮動幅度。另一方面，伴隨資本市場的擴容，更多優質民營企業都將登陸A股。因此，必須將維繫股市的平穩運行提到戰略管理高度，使股市不僅成為民企的融資高地，更成為優化股權結構與釋放擴張紅利以及提高自身影響力的理想場所。



無疑，在金融科技創新的同時，打通銀行與保險的連接渠道，進而構建常態化風險識別與共擔機制，能開拓出金融機構最大限度釋放資源配給量能的安全航道。既然民企信用風險程度及相應的抵押資產真偽程度判識難鑒別難，商業銀行完全可搭建或借用區塊鏈技術平台，依托區塊鏈技術不可更改、可追蹤的獨特優勢建立具有去風險化與去信任化的KYC（認識你的客戶）風險屏蔽機制；另外，即便部分商業銀行囿於要素禀賦限制而暫時難以推進金融科技創新，也完全可在銀行與保險之間建立信貸風險轉移與補償連接機制。基本框架可以是：保險機構為民企提供信貸保證保險，銀行信貸風險全部由保險機構承擔，政府財政兜底建立信貸保證保險風險補償資金池，用於分擔補償保險機構經營風險。若經營虧損，則虧損部分按事先約定的比例由保險機構和資金池共同補償；若盈利，則盈利部分按事先約定的比例注入資金池。



文章最後說，毋庸置疑，圍繞解決民企融資難、融資貴的制度創建，不應僅局限於常規政策配給與優化，還須涵蓋民企的誠信修為、自主性行為約束、內控機制創新及公司化的管理制度搭建等核心要素。





