大華網路報：不要對兩岸關係掩耳盜鈴

蔡英文 中評社香港12月14日電／九合一選舉投票之前的11月11日，蔡英文以視訊方式向大華府同鄉會發表講話，她非常尖銳地定性此次投票是“親中”與否的路線對決。她說，“此次11月24日的選舉，世界都在看，看台灣人是會選擇一個親中的政黨，還是會繼續堅持民主與主權”。在華府現場的“僑委會委員長”吳新興稱，民進黨政府不接受九二共識的原因，是因一旦接受，“就代表我們屈服在北京領導人的威脅”。



大華網路報今天點評專欄說，蔡英文們把調子拉得這麼高，結果呢？開票出來是被蔡指為親中的國民黨大勝，民進黨慘敗。在六都及縣市長的選舉中，國民黨得到610萬票，占48.79%，民進黨489萬票，占39.16%，國民黨多出121萬票；在鄉鎮長選舉中，國民黨得票112萬票，占33.58%，民進黨90萬票，占26.9%，國民黨多出22萬票；在縣市議員選舉中，國民黨得到500萬票，占40.39%，民進黨384萬票，占31.05%，國民黨多出116萬票。



接受蔡英文們定性的國際媒體，便自然地得出親中政黨獲勝的結論。例如日本讀賣新聞指出，親中的國民黨已恢復氣勢；日本產經新聞報道，國民黨的親中勢力將因而加強批判蔡英文；美國紐約時報認為，中國大陸正在增加對台灣的影響，台灣是否會成為倒向中國大陸的骨牌；美國有線電視新聞網CNN更直接了當地說：“北京贏了，華府挫敗”。



於是蔡英文下不了台，被迫改變論點。她在選後會見美國智庫人士時表示，台灣民眾“沒有在兩岸議題上做出選擇或重大改變”。這就自我否定了原先揚言的不要選擇親中政黨。由此可見，其選舉語言是何其可怕和扭曲。反過來說，如果是民進黨勝選，他們就會宣稱台灣民眾反對親中，甚至支持“台獨”，才會不投票給國民黨。但國民黨確實勝了，蔡英文們便不敢說民眾情願親中。這促使人們不必再相信其選舉語言，尤其是在十多個月後就要舉行的“立法委員”選舉和“總統”大選時。