特雷莎·梅出席歐盟峰會　承認放棄2022大選

中評社香港12月14日電／英國首相特雷莎·梅昨天挺過黨內同志逼宮危機，今天來到歐盟與成員國領袖會面，除了尋求支持外，她也承認將不會再領導保守黨迎戰2022年大選。



中央社報道，特雷莎·梅昨天在保守黨國會議員對她提出的不信任投票中，贏得200名議員的信任票，另有117票不信任她，挺過逼宮危機；然而不信任票破百，讓她的勝利相當難堪。



在帶著被逼宮跛腳的傷痕下，她今天來到布魯塞爾出席歐盟高峰會，在接受訪問時表示，昨天是非常艱難的一天，感謝黨內同志的支持。



另外，她清楚那些不支持者的擔憂，針對有爭議的愛爾蘭邊界的“保障措施”，希望獲得歐盟成員國支持，給予邊境保障措施多一些“額外保證”。



不過，今天歐洲媒體似乎對她政治前途更加好奇，頻頻詢問關於保守黨魁及首相職務問題，對此她回應，雖然心中希望下屆大選時能帶領保守黨，但黨內覺得更想與新領導人一起迎戰下次大選。



歐洲媒體解讀她此言顯示會在2022年大選前下台，由另一位保守黨領袖帶領打選戰，但她今天並無提及離任時間。



特雷莎·梅昨晚在保守黨國會議員對她提出的不信任投票中，贏得200名議員的信任票，另有117票不信任，暫時度挺過逼宮危機，她隨後表示會在歐盟努力爭取修改脫歐協議草案，並重申：“我們必須執行脫歐工作，執行公投結果。”