葉菊蘭阻止台灣觀光協會人員出席上海旅交會

觀光協會會長葉菊蘭。（中評社 資料照） 中評社台北12月14日電／中國國際旅遊交易會上個月在上海舉行的，作為“觀光局”白手套的台灣觀光協會，原本派員陪同旅遊業者參會，但在出發當天上飛機前，會長葉菊蘭突然下令同仁“不去了”，讓業者錯愕。葉菊蘭13日回應稱，是因當時台北也馬上有場國際旅展，人手不足才召回同仁，不過據了解，真正原因是觀光協會在出發前一刻得知，在上海的展覽會場，對台灣觀光協會的稱謂上，出現矮化之嫌，葉因此決定不派人參加。



從2001年起，中國國際旅遊交易會分別在上海和昆明輪流舉辦。來自世界各地以及大陸各省市及港澳的旅行社、飯店、航空公司等都會參加，是大陸全國規模最大型的旅展。以往都是由台灣觀光協會會長賴瑟珍親自帶隊，陪台灣旅遊業者登陸拓展商機；不過民進黨執政後，加上2017年1月葉菊蘭接掌該會會長，由於葉獨派色彩鮮明，從未登陸，也曾明確表達“我不要拿台胞證到中國”，因此從未登陸。



根據中時電子報報道，旅遊業者透露今年11月16日至18日舉行的大陸旅交會，原本已計劃好隨同台灣觀光協會赴上海參展。但是在準備出發前往桃園機場的前一小時，觀光協會的同仁接獲會長葉菊蘭指令“不去了”，但業者早已訂好展位、交通與食宿，只能自行飛赴上海。



