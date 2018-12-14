大華網路報：解開台灣魔咒的時候到了!

中評社香港12月14日電／大華網路報今天專欄文章說，海基會秘書長姚人多的生日臉書發文，引起相當的多批評，這或許是改變台灣政治一個很好的起點。姚人多這篇臉書發文，有四個重點：（一）向柯文哲道歉；（二）宣布離開“總統”撰稿小組，為文青治國止血；（三）向柯文哲喊話，希望他站在台灣人這邊；（四）為蔡英文叫屈，說她是好“總統”，“旁人看不到的溫暖跟堅持。”這四個重點，老實說，都是提油救火，如果說這是蔡英文曾經的貼身幕僚，那蔡英文落得今日的下場，也是咎由自取了。



向柯文哲道歉這一部份，連錯在那裡都說不出來，即使局外人都感受不到誠意，更何況是柯文哲，因此柯文哲視之為把戲。文青治國這一部分，姚人多也高抬自己了，因為這根本不是問題所在。為蔡英文叫屈，是幕僚的責任，但外界實在感受不到她的溫暖，只看到民進黨的殺氣，至於堅持，未必是好事，尤其是擇惡固執。不過，這篇文章最值得深究還是他要柯文哲站在台灣人這一邊這一段話。



為免誤解，這裡引述原文：“台灣需要你，台灣的局勢很艱難，請你務必站在台灣人這邊。”姚人多會說這句話，因為他認為柯文哲並沒有選擇站在台灣人這邊，這一句話也與當初蔡英文質問柯文哲台灣價值有異曲同工之妙。姚人多既要向柯文哲道歉，卻又暗地指控他沒有站在台灣人這一邊，難怪會被罵噁心。姚人多這句話還有另一層意思，那就是民進黨才是台灣人的代表，站在台灣人這一邊，就是要站在民進黨這一邊。由這句話可以看出，民進黨還不明白為什麼自己是台灣人的代表，卻讓台灣人如此討厭，以致於在九合一選舉中慘敗。



姚人多這句話最大的問題在於，沒有投給民進黨的選民在民進黨心目中究竟是不是台灣人？從過去到現在，民進黨對於什麼是台灣共識、台灣價值，總是用空洞的言詞來忽悠民眾，其目的就是想把民進黨變成台灣的代表。陳水扁高喊愛台灣，其實就是愛民進黨，這一招在過去的確相當有效，也讓民進黨以為現在也有效，未來也同樣有效。