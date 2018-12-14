蔡柯會誰贏？吳子嘉：蔡英文非常快樂回家

吳子嘉表示，小英比我們想得更深層、更難以捉摸，蔡英文在“蔡柯會”後是非常快樂的回家！。（中評社 資料照） 中評社台北12月14日電／蔡英文與台北市長柯文哲13日在北門會面，美麗島電子報董事長吳子嘉表示，小英比我們想得更深沉、更難以捉摸，小英在“蔡柯會”後是非常快樂的回家！吳子嘉強調，“蔡柯會”是蔡英文安排的主場，僅管外界看到蔡、柯兩人沒什麼互動，但最後蔡英文還是笑得開心，“蔡柯會”代表的是蔡柯可以見面，賴清德卻不可能跟柯見面。蔡英文2020的障礙是柯P，也藉此告訴社會大眾一個訊息，她跟柯不管怎樣，最後還是有機會跟柯見面。



吳子嘉指出，先看看“蔡柯會”小英旁邊政委張景森的笑容，只要張景森出現，也就是在做壞事的時候。“蔡柯會”這整個劇本，從12日海基會副董事長姚人多開始道歉，到13日的“蔡柯會”，姚人多先道歉是做給小英看的，姚若真要道歉，為何不乾脆把海基會副董事長辭掉，所以是口惠而實不至，他作態在拍小英馬屁，先道歉給小英看，是在營造一種氣氛。



吳子嘉在談話節目《關鍵時刻》點出，最重要的是，“蔡柯會”蔡英文故意遲到15分鐘，阿北乖乖站在那邊等她15分鐘，誰是老大？吳子嘉甚至爆料說，大概不到1個多禮拜前，柯P親口說，對和小英見面，一點興趣都沒有，結果13日柯還是和小英會面。不管喜不喜歡，柯被搞定了，雖有掙扎了一下，就是會面前告訴小英，兩人之間對管案有重大岐見，因柯P也在想13日“蔡柯會”被設計了，後來還弄了一個適當的惡意，找陳思宇來選“立委”。



吳子嘉強調，“蔡柯會”是蔡英文安排的主場，看蔡英文笑得多開心，“蔡柯會”代表的是蔡柯可以見面，賴清德卻不可能跟柯見面。而小英2020的障礙是柯P，也藉此告訴社會大眾一個訊息，她跟柯不管怎樣，她還是有機會跟柯見面，即使搞了葛特曼案、把柯的選票搞到僅贏3千多票，陳佩琪也寫了臉書，兩人還是見面了。至於蔡柯密室的10分鐘，小英在黨內可以有不同講法，像“我們有很多機密不方便公開，大家談了很多默契，他私下也支持我選2020”，隨便小英掰，柯能怎麼辦？密室10分鐘的橋段，柯P事先並不知情，這是張景森故意安排的。