日稱中國連續兩天派艦機穿第一島鏈進出太平洋

中評社北京12月14日電／日本海上自衛隊12月13日發布了消息稱12月11日中國海軍530號054A導彈護衛艦在下午3點左右出現在沖繩以西約70公里處海域，當時這艘軍艦正在向南航行，隨後這艘軍艦從沖繩和宮古島之間的海域向東南方向航行，進入太平洋。另據日本海上自衛隊12月12日發布的消息稱，在12日當天一架中國運9偵察機也穿越宮古海峽向東北方向太平洋飛行。

