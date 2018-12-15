社評：美聯儲政策工具能應付金融危機嗎

耶倫 中評社北京12月15日電（評論員 喬新生）美國聯邦儲備委員會前主席耶倫在美國紐約市立大學舉行的研討會上發表觀點認為，美國聯邦儲備委員會金融系統內部存在巨大的漏洞，美國應對新問題的工具並不多。



這是美國聯邦儲備委員會前主席對美國金融系統存在漏洞發出的警報，同時也是對美國朝野各界發出強烈的預警信號。現在越來越多的美國金融專家開始討論美國即將爆發大規模金融危機可能性問題。美國經濟經過長期繁榮階段之後，必然會進入蕭條和停滯階段，這是美國乃至西方資本主義市場經濟發展的必然表現。美國金融市場從業者已經感受到經濟危機寒冷的氣息。



資本主義周期性經濟危機不可避免。雖然美國聯邦儲備委員會採取各種措施，試圖降低經濟危機所造成的危害，但是，從目前的情況來看，美國聯邦儲備委員會儲存的金融工具根本無法阻止經濟危機爆發，也無法降低經濟危機所帶來的嚴重危害。美國聯邦儲備委員會吸收世界上優秀的金融專家，研究美國乃至世界金融市場發展戰略，但是，美國聯邦儲備委員會制定的一系列應對金融危機的策略非但沒有奏效，反而使美國的金融危機變成了世界性的金融危機。2008年華爾街金融危機不僅讓美國華爾街投資銀行關門倒閉，而且波及希臘等許多歐洲國家，以至於歐洲聯盟國家經濟增長受到嚴重拖累。



美國聯邦儲備委員會制定的金融貨幣政策說起來非常簡單，那就是在美國經濟景氣的時候，通過提高利率儲存應對金融危機的工具；等到美國經濟不景氣的時候，通過降低利率刺激經濟的增長。如今美國經濟增長率高達3%以上，因此，美國聯邦儲備委員會不斷地提高利率，為可能到來的經濟危機做好充分的準備。美國聯邦儲備這樣做可能是借鑒古代的“平糴法”，但是，美國聯邦儲備委員會的逆向操作，反而使得市場信號變得更加紊亂，美國聯邦儲備委員會非但沒有能力阻止金融危機，反而有可能會使金融危機變成世界性的大規模經濟危機。

