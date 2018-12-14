蔡英文財經4人幫掌決策權　姊夫在內

蔡英文。（中評社 資料照） 中評社台北12月14日電／九合一選舉民進黨大敗，“行政院長”賴清德檢討敗選五大原因，首重“改善經濟”。但根據《財訊》報道，人民最關心的財經政策，並非由“行政院”主導，而是來自蔡英文“核心4人幫”的決策，“閣揆”淪為背書的角色。



根據《財訊》報道，蔡英文的“核心4人幫”包括“總統府國策顧問”何美玥、資政林全、“中央銀行”前總裁彭淮南等人，蔡英文姊夫、台大經濟系教授劉錦添等，都是蔡英文信任的重要人士。



“核心4人幫”的地位有多重要？一位部長坦承，“我不在決策圈內，只負責執行上面交代下來的政策。”另一位“內閣”成員則說，“財經政策，由“總統”身邊的四個人做主。”



報道指出，何美玥、林全、彭淮南等人，是蔡英文每周一召開財經諮詢會議的固定班底，儘管“行政院長”賴清德和副院長施俊吉也出席，相關部會首長或民間企業老闆也會依議題不定期受邀列席，營造一個廣納建言的舞台，但決策都早已決定好，這個座談只是形式。他們有權無責，既不必面對“立法院”壓力，也無須承擔政策失敗責任，但權力大到可以左右“總統”的政策。



以何美玥為例，她掛名“國策顧問”，但“總統府國策顧問”近70人，只有她在“總統府”有專屬辦公室。今年5月蔡英文展開“5＋2產業創新”之旅，何美玥全程陪同，且都站在小英身邊，可見她備受器重。



彭淮南則扮演蔡英文政策導師的角色，會在會議進行中遞小紙條、隨時提供資訊給蔡英文。彭自央行退休後，沒有掛名任何頭銜，但蔡英文還是非常尊重他，事事請益。



林全只擔任1年4個月的“閣揆”，卸任後，他出任台灣東洋製藥公司董事長，又以資政身分，加入蔡英文的核心圈，身分如同何美玥。

