蔡柯會一笑泯恩仇？孫大千：把大家當傻子

孫大千在臉書表示，綠想要一笑泯恩仇是把柯文哲和人民當傻子。（照片：孫大千臉書） 中評社台北12月14日電／前國民黨“立委”孫大千針對13日登場的“蔡柯會”今早在臉書表示，在推動“綠白合作”之前，他希望民進黨先告訴人民和柯文哲，在選前不擇手段，鋪天蓋地的對柯文哲抹黑，抹紅，和抹黃，然後，選後居然想要“一笑泯恩仇”，當作沒有這回事，是把大家都當成傻子了嗎？



孫大千表示，民進黨每天掛在嘴巴上的“台灣價值”柯文哲到底是否符合？孫並直問，為了選票考量，可以和一位在選前被批評的一文不值，十惡不赦的政治人物推動和解合作，這樣的政黨到底算不算是垃圾呢？



孫大千臉書全文如下：



在推動“綠白合作”之前，民進黨必須先回答的八個問題：



第一，柯文哲究竟是不是某些民進黨人士所說的，是一個雙手沾滿血腥的器官移植共犯？



第二，柯文哲的政治獻金帳戶以及個人的財產狀況，民進黨現在覺得究竟有沒有疑點？



第三，柯文哲到底是否符合民進黨每天掛在嘴巴上的“台灣價值”？



第四，如果民進黨沒有在九合一大選選得這麼難看，仍然會想要和柯文哲握手言和嗎？



第五，究竟是柯文哲欠了民進黨的“栽培之恩”？還是民進黨沾了柯文哲的光，才能在2014年贏得這麼漂亮？



第六，民進黨現在千方百計的想要推動“綠白和解”，心中盤算的到底是不是2020年的“總統”大選呢？



第七，為了選票考量，可以和一位在選前被批評的一文不值，十惡不赦的政治人物推動和解合作，這樣的政黨到底算不算是垃圾呢？



第八，選前不擇手段，鋪天蓋地的對柯文哲抹黑，抹紅，和抹黃，然後，選後居然想要“一笑泯恩仇”，當作沒有這回事。民進黨現在不但是把柯文哲當作傻子，也把台灣人民都當作傻子了嗎？