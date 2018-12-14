六成香港市民料未來十年“上車”無望

雖然逾六成無樓人士認為未來十年仍然“上車”無望，但亦有近六成千禧世代認為未來十年置業有望 中評社香港12月14日電／本港樓價近日有下跌跡象，花旗銀行香港區總經理林智剛表示，由於加息及環球經濟等因素影響下，市場氣氛較差，樓價出現回落。雖然如此，但他相信市場有一定置業需求，預計樓市從今年高位或回落10%至15%後，市場會有承接，致樓市回復穩定。



據大公報報道，該行公布全港市民置業意向調查結果，認為香港樓價在未來12個月下跌的受訪者比例由2018年第二季的9%上升至第三季的29%，再進一步上升至第四季的57%，比例有顯著上升。而認為樓價會上升的受訪者比例則由第二季的69%大幅下跌至第四季的18%。另外，在過去的一季，認為目前是置業好時機的相對比例從第三季的24%上升至第四季的29%。



近六成千禧世代信買樓有希望



結果中有另一個有趣的結果是有約71%受訪者希望樓價下跌，當中包括未成為業主的人士有77%希望樓價會下跌，這是可理解的。然而亦有65%已是業主的受訪者亦表示希望樓價下跌。林智剛解釋，相信是由於業主希望再置業或有換樓的需求。



香港樓價高企，逾六成無樓人士認為未來十年仍然“上車”無望，調查結果中值得留意的是千禧世代對於未來十年可以置業是有希望，有約59%相信未來十年可以置業。對於置業無望人士則表示，寧願將錢花在享受生活方面，當中有近過半人士表示，反正買不到樓，寧願將錢花在旅遊或外出用餐上，及時行樂為先。



港人普遍未將結婚買樓扯上關係



置業的主因包括個人生活空間的需要（56%）、投資目的（51%）以及改善家庭和自己的現有生活環境（38%）。然而值得留意的一點是，千禧一代認為生活空間的需要較一般結果為高，有約64%，即千禧一代認為買樓的主因是為了個人的生活空間。而且對於千禧一代而言，有樓代表在社會中有較好的社會地位，亦即“威過人”，亦即買樓的需求亦有可能是社會的壓力或個人的感受所推動。



對於無樓就不結婚這一論調，訪問結果顯示只有約20%的人認同無樓不結婚，有28%受訪者認為無樓不生育。這個結果證實了誠哥退休時的一話，“無樓唔嫁畀你嘅女仔，唔好要啦”，結果反映港人普遍未有將結婚與買樓扯上關係。另外，調查顯示，在過去十年約有13%人士曾“賣樓”，每人平均賺180萬，當中近30萬人則屬於“落錯車”的一族。



香港人要“上車”首要問出身，或是有沒有“父幹”。調查結果顯示，過去十年曾買樓及現時有做物業按揭中有88%買樓的資金來源是自己或伴侶的收入，有30%是靠樓換樓，26%靠投資，另外有25%是靠父母或祖父母。當中值得留意的是千禧一代經常被指是“靠父幹”原來也有道理。因為結果顯示，有約63%千禧一代“上車”是靠父母或祖父母。“有借有還上等人”，“借定唔借，還得到先好借”，到底這些靠父母的千禧一代有沒有還款予父母呢？結果顯示，當中有61%沒有還款，較一般的56%為高。

