中共中央召開黨外人士座談會　

（圖片來源網絡） 中評社北京12月14日電／12月11日，中共中央在中南海召開黨外人士座談會，就今年經濟形勢和明年經濟工作聽取各民主黨派中央、全國工商聯負責人和無黨派人士代表的意見和建議。中共中央總書記習近平主持座談會並發表重要講話。習近平強調，各民主黨派、工商聯、無黨派人士要把思想和行動統一到中共中央對經濟形勢的分析判斷和對經濟工作的決策部署上來，凝聚共識，主動擔當，引導廣大成員和所聯繫群眾堅定戰勝困難、應對挑戰的意志和決心，為保持我國經濟持續健康發展作出新的更大貢獻。



中共中央政治局常委李克強、王滬寧、韓正出席座談會。李克強通報了今年經濟工作有關情況，介紹了中共中央關於做好明年經濟工作的考慮。



座談會上，民革中央主席萬鄂湘、民盟中央主席丁仲禮、民建中央常務副主席辜勝阻、民進中央主席蔡達峰、農工黨中央主席陳竺、致公黨中央主席萬鋼、九三學社中央主席武維華、台盟中央主席蘇輝、全國工商聯主席高雲龍、無黨派人士代表李稻葵先後發言。他們贊同中共中央對當前我國經濟形勢的分析和明年經濟工作的考慮，並就合力攻堅關鍵核心技術創新、推動產業技術發展方式轉型、建立現代化基礎設施投融資體制、深入推進粵港澳大灣區建設、全面推進人才戰略、繼續優化營商環境、發揮民營經濟重要作用、強化民營經濟發展法治保障、加大民生領域投資力度、加強青藏高原生態屏障建設等提出意見和建議。



在認真聽取大家發言後，習近平總書記作了重要講話。他表示，大家在發言中充分肯定了今年以來經濟工作取得的成績，就正確認識當前經濟形勢、做好明年經濟工作提出了很多有針對性和建設性的意見，我們將認真研究、積極吸納。



習近平指出，40年來，改革開放取得了舉世矚目的偉大成就。這些成績的取得，離不開中國共產黨堅強領導，也離不開各民主黨派、工商聯和無黨派人士積極引導廣大成員和所聯繫群眾積極投身改革的實際行動。



習近平強調，今年是全面貫徹中共十九大精神的開局之年，也是我國發展進程中極不平凡的一年。面對錯綜複雜的國際環境和艱巨繁重的國內改革發展穩定任務，中共中央按照黨的十九大作出的戰略部署，堅持穩中求進工作總基調，貫徹新發展理念，落實高質量發展要求，以供給側結構性改革為主線，有效應對外部環境深刻變化，加快改革開放步伐，迎難而上、扎實工作，保持經濟持續健康發展和社會大局穩定。

