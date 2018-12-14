汪洋看望慰問北海各族各界幹部群眾

這是汪洋來到北海市社會福利院，看望慰問在這裡的老人。（圖片來源：新華網） 中評社北京12月14日電／帶著以習近平同志為核心的黨中央的親切關懷和全國各族人民的美好祝福，中共中央政治局常委、全國政協主席、中央代表團團長汪洋13日率中央代表團一分團，在北海市看望慰問各族各界幹部群眾，和大家共同慶祝廣西壯族自治區成立60周年。



為安置歸僑而設立的僑港鎮經過近40年發展，已成為北海重要的漁業生產基地和旅遊休閑場所。13日上午，汪洋等走進漁民服務大廳與工作人員、歸僑群眾親切交談，詳細了解該鎮發展和基層黨建工作情況。隨後，汪洋等看望慰問了歸僑九兄妹黃家光一家，詳細詢問他們生活工作狀況。當了解到九兄妹多年前回到祖國，現在生活富足美滿時，汪洋十分高興，祝願他們日子越過越幸福。汪洋說，當年僑胞們回到祖國，得到了妥善安置，而且還搭上了國家改革開放這艘“快船”，現在僑民的幸福生活就是改革開放40年偉大成就的縮影，希望大家繼續保持奮鬥精神，把家鄉和祖國建設得更美好。



汪洋等還來到北海市社會福利院，看望慰問在這裡的老人，了解福利院建設情況。他走入康復理療室、活動室詢問老人們的身體狀況、生活情況，祝願他們健康長壽、安度晚年。汪洋強調，對待老年人的態度體現一個社會的文明程度。我國已進入老齡社會，實現老有所養、老有所醫、老有所樂、老有所教、老有所為是大家的共同願望。黨中央高度重視老齡工作，要匯聚各方力量，把政策落實到位，惠及更多老年人。



在廣西惠科電子有限公司，汪洋等聽取北海市電子信息產業和企業發展情況介紹，考察生產車間，與一線職工互動交流。汪洋說，產業轉移為北海和企業發展提供了更大的發展機遇，打開了更廣闊的空間，希望北海堅定不移走高質量發展之路，努力再上新台階。



13日下午，汪洋等會見北海市各族各界幹部群眾代表，並出席北海市慶祝廣西壯族自治區成立60周年座談會。在認真聽取幹部群眾代表發言後，汪洋說，自治區成立60年來，北海發生了翻天覆地的變化，從昔日寂寂無聞的邊陲小城，發展成充滿活力的現代化海港城市。他指出，要深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，著力推進改革再深入、開放再擴大、創新再加速。要努力實現高質量發展，在推動產業優化升級、轉變發展方式、提高創新能力上下功夫。要立足僑鄉特點，充分發揮區位、資源、產業和文化優勢，加快構建開放型經濟新優勢。要著力增進民生福祉，讓發展更有溫度、幸福更有質感。各族幹部群眾要緊密團結、接續奮鬥，為建設壯美廣西、共圓復興夢想作出新貢獻。



中央代表團副團長巴特爾、苗華和中央代表團部分成員參加活動。



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