高嘉瑜爆料：蔡柯會前蔡打了很多電話給柯

蔡英文與柯文哲13日會面，兩人互動非常冷。（中評社 資料照） 中評社台北12月14日電／蔡英文13日與台北市長柯文哲在台北市北門會面，互動超冷。民進黨友柯台北市議員高嘉瑜當晚在政論節目中坦言，蔡英文比柯文哲還要重視蔡柯會面，但所有人看了“蔡柯會”都覺得很尷尬，氣氛真的比天氣還冷，她看了“很虐心”。她甚至爆料“蔡柯會”前，柯是不小心接到蔡的電話。



高嘉瑜在政論節目《新聞面對面》中坦言，北門蔡柯會顯然是蔡英文比柯文哲市長還要重視，“柯市長臉書沒有針對這個會面有任何直播或是發表，而蔡英文在臉書現場直播。我覺得所有人看了這場會面都會覺得尷尬，也覺得很冷，就是今天天氣很冷，但看他們會面真的是比天氣還要冷，看了也是覺得很虐心。”



高嘉瑜爆料說，“蔡柯會”整個過程，據了解是蔡英文先找柯文哲，而且打了很多電話，好不容易，柯不小心接到電話，蔡英文說什麼時候要見面，然後地點等都配合，最後選定北門。而這並不是蔡的本意，她的本意是能和柯會面談一下後續要如何，但顯然柯不是這樣想。



至於柯文哲的態度為何會這麼冷淡，高嘉瑜認為，這是因為柯文哲對蔡英文、對民進黨沒有信任感。先前他透過妻子陳佩琪或身邊的人拋出“選前民進黨是如何痛毆，選後卻要求別計較”等問題，民進黨想要白綠合作卻在“立委”補選拋出吳君婷，“問題是，她是姚文智的發言人，如果就修補白綠關係而言，好像也不是適合的人選。”



高嘉瑜認為，柯文哲電話不接、簡訊不回，就是不想跟民進黨在私底有任何聯繫，以免被外界見縫插針，雙方基本上都是處於互相已讀不回的窘境，假如真的想要達成白綠合作，民進黨應該要先有一個統一的說法或態度，才可能有更進一步的發展。



