中共中央國務院舉行國家公祭儀式

中評社北京12月14日電／中共中央、國務院13日上午在南京隆重舉行2018年南京大屠殺死難者國家公祭儀式。中共中央政治局委員、全國人大常委會副委員長王晨出席並講話。



公祭儀式在侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館舉行。紀念館集會廣場莊嚴肅穆，現場國旗下半旗。廣場西側的“災難墻”上，灰黑的底色映襯著“南京大屠殺死難者國家公祭儀式”14個白色大字。8000餘名各界代表胸前佩戴白花，靜靜肅立。解放軍儀仗大隊18名禮兵齊步行進至公祭台兩側伫立。



10時整，公祭儀式開始。軍樂團演奏《義勇軍進行曲》，全場高唱中華人民共和國國歌。國歌唱畢，全場向南京大屠殺死難者默哀。同一時間，公祭現場和南京全城拉響防空警報，汽車停駛鳴笛，行人就地默哀。



默哀畢，在軍樂團演奏的《國家公祭獻曲》的旋律中，解放軍儀仗大隊禮兵將8個花圈敬獻於公祭台上。



之後，王晨發表講話。他表示，今天，我們在這裡隆重舉行南京大屠殺死難者國家公祭儀式，緬懷南京大屠殺死難者，緬懷所有慘遭日本侵略者殺戮的死難同胞，緬懷為中國人民抗日戰爭勝利獻出生命的革命先烈和民族英雄，緬懷同中國人民攜手抗擊日本軍國主義獻出生命的國際戰士和友人，宣示中國人民牢記歷史、不忘過去，珍愛和平、開創未來的堅定立場，表達中國人民堅定不移走和平發展道路的崇高願望。



王晨指出，在這莊嚴的時刻，可以告慰遇難同胞和抗戰先烈的是，新中國成立以來特別是改革開放40年來，在中國共產黨堅強領導下，中國人民譜寫了國家和民族發展的壯麗史詩。我們將更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，為決勝全面建成小康社會、實現中華民族偉大復興的中國夢而不懈奮鬥。



王晨講話後，81名南京市青少年代表宣讀《和平宣言》，6名社會各界代表撞響“和平大鐘”。伴隨著3聲深沉的鐘聲，3000只和平鴿展翅高飛，寄托著中華民族對死難者的追思和對和平的無限期許。



國務委員王勇主持公祭儀式，全國政協副主席王正偉和中央軍委委員張升民出席。

