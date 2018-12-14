台北市长选举重新计票结果出炉 丁守中没翻盘

（圖片來源：大公報） 中評社北京12月14日電／台北市长选举验票结果13日出炉，台北地院公布国民黨台北市长候选人丁守中得票数为577096票、现任台北市长柯文哲得票580663票，二者差距3567票，较验票前扩大313票。丁守中表示，只能向法院提起选举无效诉讼。岛內学者指出，基於“举证困难”与“不易认定因果关系”两大障碍，选举无效胜诉的可能性不大，但透过诉讼来推动选举制度及选务工作的改革，仍有彰显选举制度公平公正的意义。



台湾“九合一”地方选举开票后，丁守中与柯文哲得票数相差3254票，差距在3‰以內，丁守中按规定向台北地院提出重新验票申请。验票工作从本月4日开始，持续7个工作日。



与柯文哲差距扩大313票



据中新社报道，经过验票程序，5位候选人有效得票数均出现不同程度减少。其中，柯文哲有效票减少157票，丁守中减少470票，两人差距因此拉大313票。



对於验票结果，丁守中表示，重新计票过程中发现数千张选票领取时未经过合法程序，另有1800多张争议票，只能向法院提起选举无效诉讼，维护选举制度公正性。



柯文哲受访表示，这次验票未派监票员，票数拉开是预料中事。



由於验票未翻盘，丁守中所缴纳的428万元新台币保证金将上缴。据悉，丁拟向台湾当局提出赔偿，並追究当局选务部门及台北市选委会所有委员在是次选举乱象中的责任。



11月24日，台湾地区举行地方公职人员选举，由於“中选会”安排不当，导致开票时间延宕。据传，台北市投票期间出现“边开票、边投票”情况，到25日凌晨方公布结果，引发各方争议。



选务混乱 作弊空间大

