經濟學家薩克斯：特朗普政府破壞世界秩序

薩克斯批評美國政府始終沒有給出華為帶來安全威脅的證據，只是利用了“安全風險”作為封殺理由。(資料相) 中評社香港12月14日電／美國著名經濟學家薩克斯（Jeffrey Sachs）發表文章，指責美國政府在處理華為的事件最終目的是遏止中國發展。美國尋求以不尋常及不合理手段逮捕華為高層孟晚舟，他批評華府才是肆意違反國際規則，破壞世界和平的國家。



香港01報道，薩克斯是美國著名經濟學家，過去曾擔任南美洲、東歐、前南斯拉夫、前蘇聯等國家地區的經濟顧問。薩克斯以推行“休克療法”，成功拯救玻利維亞經濟聞名。薩克斯現時是聯合國秘書長的特別顧問，哥倫比亞大學國際公共事務學院的凱特勒教授（Quetelet Professor）。



薩克斯在周二（11日）發表文章，強烈批評美國政府在處理華為事件，以致其針對中國進行打擊的做法。



更多企業踩美紅線 只孟晚舟被捕



薩克斯在文中表示，特朗普政府與中國的衝突與中國封閉市場、涉嫌竊取知識產權無關。特朗普政府對中國的打擊，目的僅是為遏制中國。



薩克斯形容美國尋求逮捕華為高層孟晚舟，等同向中國商界宣戰，是“前所未有”的事。美國過去很少逮捕美國或外國商人，商人被捕通常是因犯下個人包括貪污、暴力等個人罪行，這些都是刑事指控，但孟晚舟罪名顯然不一樣。



孟晚舟被控違反美國對伊朗制裁，但過去包括美國、歐洲、日本等等的國家地區在內，都有多間銀行或企業曾違反美國制裁紀錄：美國銀行、法國巴黎銀行、東京三菱銀行及PayPal等多不勝數。



如摩根大通因違反美國對古巴、伊朗和蘇丹的制裁在2011年被罰款88​​30萬美元（約6.8億港元）的罰款。然而，摩根大通CEO戴文（Jamie Dimon）並沒有在飛機上被抓或在機場被羈押。



而更重要的是，過去針對這些案件，都是一個公司而非個人被追究責任，逮捕孟晚舟是一個驚人的突破。

