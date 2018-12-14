港股3日飆772點　挑戰27000

中評社香港12月14日電／穩增長寬信貸，中央經濟工作會議惹憧憬。



香港文匯報報道，憧憬中央經濟工作會議或推穩增長及寬鬆信貸措施，加上A股造好帶動，港股連升第3日，累計共升近772點。恒指昨日一度升近400點，重上26，500點水平，全日彈337點，收報26，524點，升幅1.29%，收復10天（26，422點）及20天線，成交回升至796億元。市場料中央經濟工作會議或加大基建建設力度以穩經濟，內房、建材、水泥股領漲。



市場人士指，中美貿易談判前景趨向樂觀，是A股及港股昨日向上的主因，此外，英國首相文翠珊避過下台危機，法國政局又有緩和跡象，令全球股市偏穩，料後市可挑戰27，000點阻力。



基建投入或加大 內房受捧



英國政局回穩，匯控（0005）升1.9%以全日高位收市，友邦（1299）也見過65元高位。騰訊（0700）旗下的騰訊音樂在美國上市首日即升約8%，加上否認兩款遊戲被內地道德委員會審議，股價最高見過320.8元，全日微升0.6%，港交所（0388）亦收復了10天線。國指升1.3%報10，556.8點，資金追捧內房股，潤置（1109）再成最大升幅藍籌，該股一度升穿32元，全日升4.5%，融創（1918）更升5.3%，碧桂園（2007）及中海外（0688）亦分別再彈3.7%及3%。此外，領展（0823）以120億元出售12個商場項目，券商認為屬利好消息，領展最多升過2%創新高。



憧憬中央加大基建投入，水泥及基建股有資金追捧，神華（1088）升2.9%，兗煤（1171）升3.5%，中建材（3323）升4.6%，中交建（1800）升2%。



滬深股市也連漲三日，昨日A股三大指數仍然全線收紅，滬綜指上揚1.23%，報2，634.05點。兩市共成交3，048.56億元（人民幣，下同）。中央經濟工作會議即將召開，市場料相關政策或利好基建，提振A股工程建設板塊大幅領漲。



A股3連升 工程板塊起動



盤面上，工程建設板塊大漲近3%，成都路橋、新疆交建、森特股份、漢嘉設計、山東路橋漲停，中國鐵建漲近7%，北新路橋升逾6%；水泥建材板塊整體漲幅也近2%。巨景投顧分析，中央經濟工作會議召開在即，基建是穩定宏觀經濟的重要抓手，加之近期地方政府頻繁發基建專項債券，暖風頻吹，意味新一輪的基建規劃在路上。



源達分析，有雙重利好，助力A股絕地反擊。一是國務院常務會議決定實施所得稅優惠促進創業投資發展，加大對創業創新支持力度，這將給A股創投概念再添薪火，如果接下來重大政策利好再度催化，指數低迷震盪僵局或將打破；另外，即將召開的中央經濟工作會議，是年末最為重要的一個會議，有維穩預期，指數企穩的可能性較大。



巴克萊獲授權滬倫通跨境轉換



滬倫通昨日又取得新進展。上海證券交易所公佈消息稱，根據《上海證券交易所與倫敦證券交易所互聯互通存託憑證上市交易暫行辦法》、《上海證券交易所與倫敦證券交易所互聯互通存託憑證跨境轉換業務指引》的相關規定，上海證券交易所對巴克萊銀行（Barclays Bank PLC）予以滬倫通全球存託憑證英國跨境轉換機構備案。另據財政部公佈的數據，今年1月至11月，證券交易印花稅共計952億元，同比下降10.4%。