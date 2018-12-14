蘋果：尊重法院裁定，將更新軟件解決問題

庫克（圖片來源網絡） 中評社北京12月14日電／12月14日，蘋果中國方面發布聲明稱，公司在世界各地的運營都遵守法律，始終遵守各地的法規和法律決定。蘋果公司尊重福州法院及其裁定。公司已向福州法院提出複議申請，請求其闡明並重新考慮他們的決定。



昨天，記者從高通處獲悉，蘋果三個子公司拒絕簽收法院裁定書，導致裁定書退回。目前，高通已經向中國法院提交了強制執行（禁售）申請。



蘋果在今天的聲明中提到，法庭裁定後，蘋果公司立即採取措施確保公司理解並遵守福州法院的裁定。基於蘋果目前在中國提供的 iPhone 型號，相信公司的合規性。雖然本案中的兩項專利僅涉及非主要手機用途功能，但為解決任何可能的出於對蘋果合規性的擔憂，下周初蘋果會為中國的 iPhone 用戶發布一個軟件更新，以解決這一問題。



12月10日，高通宣布，福州市中級人民法院授予了高通針對蘋果公司四家中國子公司提出的兩個訴中臨時禁令，要求蘋果立即停止針對高通兩項專利的、包括在中國進口、銷售和許諾銷售未經授權的產品的侵權行為。相關產品包括iPhone 6S、iPhone 6S Plus、iPhone 7、iPhone 7 Plus、iPhone 8、iPhone 8 Plus和iPhone X。



蘋果中國聲明如下：



Apple 在世界各地的運營都遵守法律，我們始終遵守各地的法規和法律決定。我們尊重福州法院及其裁定。



法庭裁定後，我們立即採取措施確保我們理解並遵守福州法院的裁定。基於我們目前在中國提供的 iPhone 型號，我們相信我們的合規性。雖然本案中的兩項專利僅涉及非主要手機用途功能，但為解決任何可能的出於對我們合規性的擔憂，下周初我們會為中國的 iPhone 用戶發布一個軟件更新，以解決這一問題。



我們已向福州法院提出複議申請，請求其闡明並重新考慮他們的決定。



來源：新京報