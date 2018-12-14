渣打料港明年加P　2至3次

丁爽（中）指出美聯儲本月加息機會大 中評社香港12月14日電／美聯儲本周議息，市場猜測本港銀行會否跟隨加息，渣打香港大中華及北亞區首席經濟師丁爽昨出席記者會時表示，預期美聯儲本月加息機會大，料明年將加息3次至4次，主因目前美國經濟增長仍然良好加上當地就業率高，為加息提供充裕條件。該行亦預期，在美國不斷加息及港元拆息趨升下，本地銀行明年有機會加P（最優惠利率）2次至3次。



香港文匯報報道，丁爽表示，預期今年環球經濟增長達3.8%，明年則略放緩至3.6%，主因預期主要央行陸續收水所致，亦預測美國經濟增長會由今年的2.9%放緩至明年的2.6%。雖然該行預期明年美國有機會加息3至4次，高過市場普遍預期，但他強調未來視乎經濟數據，美國加息步伐有機會在明年結束。



人民幣明年料回升至6.65算



內地方面，該行預期中國經濟增長將由今年的6.6%放緩至明年的6.4%，主要受中美貿易戰、本地信貸增長轉弱及房地產調整所影響。在中美貿易談判中，丁爽認為雙方有機會在90日內達成協議，主因在美國中期選舉後共和黨失去眾議院控制權，令美國推行刺激經濟時或舉步維艱，不過他不認為中國會作出讓步、放棄“中國製造2025”計劃。



渣打香港中國宏觀策略部主管劉潔則預期，人民幣明年或呈先低後高格局，預期在明年首季將徘徊6.9算水平，不過隨在中美雙方最終能達成貿易協議、及內地將會推出刺激經濟的財政政策預期下，料人民幣明年年底將升至6.65算水平。



至於本港方面，該行下調本港今明兩年經濟增長預測至3.4%及2.7%，主因受外圍經濟及中美貿易戰下帶來的影響。問到本港明年加息步伐，渣打大中華區高級經濟師劉健恒表示，在美國漸進加息下，料影響將逐漸傳導至港元拆息，而目前本港息口仍大有上調空間，至於本地銀行會否再加P，他則指需視乎銀行資金成本等因素，料明年港銀或加2至3次P。



本港樓市方面，劉健恒認為目前樓市調整可能在未來數季持續，相信是次樓市回調因之前升勢太快，在市場信心轉差下令樓市出現轉向，但他強調目前市場需求仍然存在，相信樓市向下並非基本面轉弱所致。