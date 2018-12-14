新京報評鴻茅藥酒：表彰就該實事求是

中評社北京12月14日電／鴻茅藥酒入選內蒙古自治區優秀民營企業擬表彰名單一事，有了定論。12月13日，內蒙古方面發布了自治區表彰的優秀民營企業名單，共計49家。與一周前公示的名單不同，內蒙古鴻茅國藥股份有限公司、內蒙古鹿王羊絨有限公司、內蒙古君正能源化工集團股份有限公司這3家企業已被“拿掉”。



有3家企業最終從擬表彰公示名單中被“除名”，到底是何具體原因，相關評選標準又是什麼，目前當地仍未公開。但很顯然，鴻茅藥酒終未進入被表彰的優秀民營企業行列，完全在輿論的意料之中。



事實上，從長期涉嫌虛假宣傳、誤導消費者，到今年初深陷引發輿論沸騰的“跨省抓捕譚秦東”事件，鴻茅藥酒近年已多次被推向輿論的風口浪尖。在此背景下，此次擬表彰名單甫一發布，其實就在輿論場上引發了不小的爭議。最終的表彰名單，未見鴻茅藥酒，一定程度上體現了社會的訴求，也是當地政府對於輿論反饋的積極回應。



經濟效益及其對地方的財政貢獻，的確是衡量一個企業實力的重要標準。作為地方納稅大戶的鴻茅藥酒，被政府倚重，很正常。



但政府出手表彰優秀企業，是要樹立榜樣和先進，不能不有更嚴肅、更全面的評價維度。比如，一家企業所背負的社會風評到底如何，其外在聲譽又是否稱得上“優秀”，其經營過程中對於法律的遵循又是否合格，這些都應該納入考量，而不能只取經濟效益一個方面。因而，整體來看，鴻茅藥酒若被當做優秀企業榜樣，的確資格有虧。取消表彰，可謂合理合情順民意。



實際上，在正式確定表彰名單前，內蒙古方面對擬表彰名單進行公示，並歡迎社會評議，主張有異議可以反映，這在一定程度上，也就是對企業社會形象和聲譽的一種考察。正式的表彰名單說明，內蒙古方面應該是注意到了鴻茅藥酒入選所遭遇的爭議。最終將其除名，表明鴻茅藥酒未能通過社會的考察。同時，評選機構的這一態度，也體現了一種良性的互動姿態。



此事對各企業來說，也不啻為一種直接信號：政府不會為引發爭議、有污點的企業護短。其實，政府支持民營經濟發展，本就不是要一味護短，搞無原則的袒護，而恰恰要通過公正的評價標準，讓地方民營經濟發展形成正向的激勵和競爭機制。“一好百好”式“通吃”，與“一壞百壞”式全盤否定，都非政府對待民營企業的理性態度。實事求是，獎罰分明，該優待的優待，該懲罰的懲罰，讓所有企業都能夠享有一視同仁的公平競爭環境，這才是地方政府對於民營經濟與企業的最大支持。

