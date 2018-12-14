吳敦義弔唁江丙坤　永懷對兩岸和平貢獻

國民黨主席吳敦義14日前往海基會弔唁江丙坤並接受媒體採訪。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北12月14日電（記者 倪鴻祥）海基會前董事長江丙坤10日辭世，海基會今天起至21日在公亮廳設置追思會堂，供各界弔唁。中國國民黨主席吳敦義上午前往致哀時受訪表示，江董對兩岸和平穩定發展的貢獻，是大家永遠肯定且會永遠懷念。



江丙坤的追思會堂設在海基會大樓2樓公亮廳，10點對外開放，為尊重家屬意願，海基會進行管制，媒體只能在一樓拍攝畫面。



吳敦義上午率黨秘書長曾永權、中常委江碩平等人前往致哀。



吳敦義受訪時表示，以哀悼懷念與致敬的心情向江丙坤行禮，相信江對兩岸和平穩定發展的貢獻，是大家永遠肯定且會永遠懷念。



他指出，兩岸關係過去有一段時間並不好，2008年馬英九當選，接到中共總書記胡錦濤賀電，且懇邀中國國民黨組團到大陸訪問。5月26日出發，從香港轉到南京謁中山陵，27日抵北京，28日同胡錦濤總書記在人民大會堂福建廳，舉行36人對36人的對談。



吳敦義細數，該次國共雙方共有3次會面，最後一場是瀛台晚宴，確定了他們一行人代表馬英九希望能開放陸客來台觀光，也希望兩岸和平穩定發展能在1992年雙方達成的共識，就是“一中各表”的“九二共識”，能再度開啟兩岸和平穩定發展之門，所以就在這樣的政策正式確定後，大家同馬英九商量，認為海基會要同時啟動，所以請江丙坤擔任董事長。



他表示，雖然兩岸兩會只是短暫聚會，但有重大意義，因為所有最重要的協議，例如ECFA就是由“經濟部”、“農委會”、“財政部”、“金管會”等相關主管機關經過將近1年的時間商量後與江丙坤研議確定，兩會正式簽署，所以江的貢獻永遠令人懷念。



他強調，江丙坤早年在日本東京帝國大學畢業，且是他同鄉南投人，一向正直熱情，特別是在海基會董事長任內，代表“中華民國”同大陸的海協會多次折衝，而且開過8次兩會會談，對國家有很大的貢獻。



吳敦義說，幾天前在馬偕醫院，他去探視，已經無法跟江對談，但大家都不斷祈禱，希望江能轉危為安，但終究還是沒辦法。