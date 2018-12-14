瑞銀：中美貿易形勢3種可能

中評社香港12月14日電／中美領導人在G20峰會會面後，美國同意向中國商品加徵關稅的時間線延後90天。瑞銀認為，2019年貿易戰仍可能有三種發展情況，且華為事件後，近期的貿易摩擦又見再次升溫，進一步的風險不可忽視。此外，考量匯率可能是未來貿易談判的重要議題之一，人民幣兌美元匯率會有較長時間保持在7左右。



香港文匯報報道，早指有報道指，中國為化解與美國的貿易摩擦問題，或向美國讓步，將以新政策取代“中國製造2025”計劃，並擴大開放市場。美國政策專家、政治評論員陳仁宜表示，若中國修改相關計劃，將為中美關係帶來正面影響。



但他指，多項事件會令中美關係進一步複雜化，例如華為事件等。至於對本港市場的看法，陳仁宜指，現時環球經濟有很大壓力，中美關係只是其中之一，但若在90日期限內，兩國能有正面的解決方案，肯定可以穩定全球市場。



瑞銀證券亞太區首席策略分析師Niall MacLeod則預測，中美貿易戰出現的第一種情況，是雙方在明年3月前，就所有重大分歧達成共識，之前的關稅全部取消，但強調這個可能性非常低。



第二種情形是談判陷入僵局或脫軌，最終10%的關稅稅率在3月份被上調至25%，且美國還有可能會對剩餘中國出口產品加徵關稅、貿易摩擦可能延伸到其他領域。



第三種情況是中美談判有一定進展，支持談判在明年3月以後繼續進行，且關稅不被進一步上調，但是貿易戰升級的風險猶在。



第三種情況是最有可能發生



瑞銀的報告認為，由於中美雙方都有意願努力達成協議，因此第三種情況是最有可能發生的，但多個因素將使未來談判變得複雜化，例如美國計劃限制對中國出口科技、針對中國科技公司的一些行為等，都會使第三種情況出現很大的不確定。



瑞銀也預期，匯率可能是未來貿易談判的重要議題之一，並預測2019年中國對美國的經常性順差可能消失，中美的利差會縮小、貿易戰的不確定性加劇了人民幣貶值壓力。不過，若中美貿易戰能夠降溫，屆時美元將走弱，從而支撐人民幣匯價。



Niall MacLeod又認為，內地會繼續嚴格管理人民幣匯率，避免匯價出現大波動，該行料明年人民幣對美匯會於7算左右波動，到2020底，人民幣會小幅貶值至7.2左右。