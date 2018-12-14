鄭文燦：卓榮泰是中生代大師兄　沒有敵人

鄭文燦受訪談卓榮泰參選民進黨主席。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園12月14日電（記者 黃文杰）民進黨桃園市長鄭文燦上午受訪表示，會推舉“行政院秘書長”卓榮泰參選民進黨主席，因為卓是中生代大師兄，擔任過三屆的“立委”，擔任過不同執政時期的職務，個性非常圓融、謙和，可以說在政界只有朋友沒有敵人。不過最重要是要大破大立，是要把錯誤可以更新、更正。



鄭文燦13日深夜在臉書發表“中生代謙卑反省、共同承擔責任”一文，強調他和台中市長林佳龍、屏東縣長潘孟安、新竹市長林智堅、台南市長當選人黃偉哲、嘉義縣長當選人翁章梁、前“立委”陳其邁共同推薦卓榮泰參選民進黨主席，民進黨的黨主席選舉變得單純，



桃園市議會上午舉行臨時會，鄭文燦在會議開始之前，被問到為什麼會推謝系卓榮泰？是在什麼時間點形成共識？



鄭文燦表示，一個黨要革新，需要專職的黨主席，因為我們其他的中生代夥伴，有的在地方上有職務，有的角色上不適合，經過討論後，決定中生代共同承擔，共推卓榮泰擔任黨主席。其實他是中生代裡的大師兄，擔任過三屆的“立委”，也擔任過不同執政時期的職務，個性非常圓融、謙和，可以說在政界只有朋友沒有敵人，我想他是適合的黨主席人選，不過最重要是要大破大立，是要把錯誤可以更新、更正。