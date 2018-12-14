港置：筍盤現　35%人擬尋寶

李志成（左）料明年樓價波幅約5至8%。右為姚偉南。 中評社香港12月14日電／踏入下半年，受政府新房策及中美爆發貿易戰影響，樓價出現調整，市民對樓市及置業的心態均出現轉變。香港置業昨日發表調查報告指，有逾六成受訪者睇淡後市，為近3年最多，當中有最多人（22.4%）認為未來一年樓價下跌5%至10%，但亦有34.7%受訪者計劃未來1年入市。該行預計，樓價調整將持續至明年下半年，料明年樓價波幅有約5至8%。



明年樓價波幅5至8%



香港文匯報報道，香港置業行政總裁李志成預計，樓價調整尚未完結，明年樓價波幅料約5至8%，明年上半年市況會較波動，當中以豪宅抗跌力較強。在空置稅效應下，相信多家發展商仍會積極以超筍價推盤，料明年上半年市場將以一手交投為主導。二手市場方面，特別是細價樓市場，預計明年上半年交投會因農曆新年長假期傳統淡季以及新居屋推售吸客影響而短暫受壓，下半年樓價跌勢喘定，購買力陸續回流，二手成交有望於明年下半年才有明顯改善，關鍵在於中美貿易戰的事態發展。



香港置業營運總監姚偉南指，香港置業進行的2018年第4季“置業意向調查”由該行向504位受訪買家及業主進行問卷調查而得出，根據結果顯示，有逾六成受訪者睇淡後市，當中最多人（即22.4%）認為未來12個月香港樓價走勢下跌5%至10%，其次有21.8%認為下跌5%以內，認為下跌10%以上的佔20.2%，料未來12個月樓價走勢平穩的佔19.6%。



入市意慾終止兩季連跌



調查亦顯示，有34.7%受訪者計劃未來12個月入市，比例較上季回升約1.7個百分點，終止連續兩季的跌勢。由此可見，在樓價現調整的情況下，預計將有不少市民蠢蠢欲動趁機覓筍盤入市。



調查發現，最多市民預算入市2房間隔單位，佔比例達39.9%，而預算購買3房單位佔22.8%，按季升約3.5個百分點，1房單位則佔18.1%。至於預算購買4房單位及開放式單位的比例分別佔9.1%及6.5%，選擇4房以上單位的比例最少，佔3.6%。預算購買單位的實用面積方面，39.7%的人心儀431至752方呎的物業並位居第一，而預算購入753至1，075方呎物業的比例為28%位居第二，而希望購買431方呎以下單位的則有16.3%。