傳蔡官邸深夜喬黨主席人選　府聲明否認

“總統府”發言人林鶴明。（中評社 資料照） 中評社台北12月14日電／民進黨中生代要角共推“行政院秘書長”卓榮泰參選黨主席，媒體報道，蔡英文官邸深夜密會敲定黨主席人選。府方發表聲明表示，全屬捏造不實。蔡目前並非執政黨主席，不會介入相關黨務，寓所更沒有報道所稱會議。對於該媒體記者一再罔顧新聞倫理，履在未查證下，逕為捏造不實報道，我們高度遺憾，為免錯假訊息淆誤輿論，特此說明。



中國時報報道，“總統”官邸深夜密會 敲定人選”新聞全文如下：



民進黨跨派系昨晚共推“行政院”祕書長卓榮泰參選黨主席，據知昨晚各派系在官邸討論到深夜，才做出最後確認，透過桃園市長鄭文燦臉書對外宣布。卓榮泰出線，表明黨主席人選已獲共識，將成為下屆黨主席必然人選。



民進黨主席補選登記今結束，在外界揣測陳其邁可能呼聲最高之際，沒想到在蔡英文召集下，昨晚一場集結各派系的“官邸會議”上，由各方系推薦出前“行政院長”謝長廷的大弟子卓榮泰出線。從鄭文燦臉書可看出，卓顯然是因各方都能接受，又是調和鼎鼐箇中高手，在民進黨存亡絕續之際，跳出來協助小英、黨中央渡過難關。



儘管如此，整個綠營今天仍有必要釐清2問題。一，新主席人格特質是否真能恰如其分扮演“桶箍”？二，這個黨到底是需要“蔡英文的影子”，還是需要一面能站在政府對立面、勇敢反映民意的“鏡子”來當主席？



在遭遇歷史性挫敗後，民進黨對新主席期待，猶如在汪洋中抓浮木，寄望一人救全黨。不可否認，執政黨黨魁確具高度政治意涵，但以目前蔡政府狀況看，無論誰接，實質意義都不大。



首先，蔡政府衰敗，從來就不是黨本身犯什麼錯，而是決策倒行逆施的惡果；如今寄望新主席協助改造政府、挽救民心，無疑是找錯病徵開錯藥。



其次，陳其邁曾說，賴清德應留下來與黨共同改進政府。問題是賴掌“政院”後，兼任黨主席的蔡英文難道沒傾力配合？每周中常會不是常邀“閣員”進黨部報告業務，藉此下令“立院”黨團全力配合？換言之，黨魁挺“閣揆”，不代表“閣揆”就能得民心，之間不能畫上等號，但民進黨顯然沒覺悟，政策優劣才是決定民意去留關鍵。



其三，敗選後的蔡英文為求生，自創“迴廊談話”，直接對各部會指手畫腳，獨斷獨行決策風格更激烈。試問，當“總統”都敢不甩憲政體制架空“閣揆”，區區黨主席，豈有能力制約“總統”？



就此而言，卓榮泰未來究竟要扮演對蔡唯命是從、影子的角色，還是要當“鏡子”，站到對立面，找尋對民進黨最好最有利的執政路線，外界也只能拭目以待。