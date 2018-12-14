黃偉哲：卓榮泰是桶箍型黨主席適合人選

黃偉哲認為卓榮泰是桶箍型民進黨主席的適合人選。（中評社 趙家麟攝） 中評社台南12月14日電（記者 趙家麟）民進黨台南市長當選人黃偉哲14日受訪表示，與黨內中生代一起推薦“行政院秘書長”卓榮泰登記參選民進黨主席，主要理由是民進黨敗選後，需要一位桶箍型、協調型的黨主席，而卓榮泰是適合人選。



“行政院秘書長”卓榮泰確定將在14日下午由桃園市長鄭文燦、台中市長林佳龍、屏東縣長潘孟安、新竹市長林智堅、台南市長當選人黃偉哲、嘉義縣長當選人翁章梁、前“立委”陳其邁的陪同下，前去民進黨中央登記參選黨主席。



黃偉哲表示，他是在昨天接到電話，對於共同舉薦卓榮泰參選黨主席，並決定14日下午北上陪同卓辦理登記。他認為，民進黨敗選後經 過了兩周，卓榮泰參選應該是有一段時間醞釀，並非突然。



黃偉哲指出，民進黨創黨以來，就是群雄併起、山頭林立，但目前的民進黨，在九合一敗選之後，需要一位能夠傾聽、協調的黨主席，不必過度強調黨主席的創新與衝刺力；敗選後的民進黨，需要一位桶箍型、協調型的黨主席，而卓榮泰是適合人選。



黃偉哲說，蔡英文辭黨主席後，雖有中生代接班的聲音，但他從不以年齡來切割看待。卓榮泰擔任“行政院秘書長”，與部會首長、地方縣市長都有不錯的互動，協調式的帶領是民進黨此時需要的。



目前登記參選民進黨主席人選有還有台灣民意基金會董事長游盈隆、前高雄縣副縣長郭泰麟，卓榮泰登記將是第三人。黃偉哲表示，希望三人參選能展現風度、氣度、高度，而非攻擊的力度，因為黨內已禁不起互相攻擊的火力了。